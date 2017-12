Rickenbach Weihnachtstheater: Willaringer Musikverein Alpenverein führt ein lustiges Bauernstück auf

Das bewährte Theaterensemble des Willaringer Musikvereins Alpenverein bringt am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, das heitere Bauernstück "Katzenjammer" auf die Bühne der Gemeindehalle. Zum Theaterabend gehört noch eine Tombola und die bewährte Vereinsbewirtung.

Der Regisseur eines traditionsreichen Vereinstheaters, der auch für den Spielplan verantwortlich ist, hat es nicht leicht: Jedes Jahr muss ein neues, in der Region nicht so oft gespieltes Stück ausgewählt und dazu das passende Darstellerteam gefunden werden. Beim Willaringer Musikverein Alpenblick hat es der Theatergruppenchef Wilfried Werner erneut geschafft, die Anforderungen für ein neues Weihnachtstheater unter einen Hut zu bringen. Mit einem bewährten Darstellerensemble und ebenso erfahrenen Helfern beim Bühnenbau und Soufflieren kann am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 19.30 Uhr in der Willaringer Gemeindehalle das lustige Bauernstück „Katzenjammer“ über die Bühne gehen. Vorher gibt es wieder die beliebte öffentliche Generalprobe, die mit Bewirtung in der Halle um 14 Uhr beginnt. Die Bereitschaft, für ein Weihnachtstheater viel Vorarbeiten auf sich zu nehmen, zeigt Wilfried Werner als früherer Laienspieler und heutiger Regisseur seit nunmehr 40 Jahren mit gleich großem Engegament.

„Das ist auch den langjährigen Mitgliedern unserer Theatergruppe zu verdanken, ohne die eine Aufrechterhaltung dieser langen Vereinstradition garnicht möglich wäre“, betont er bei einer der letzten Proben. Zu ihnen zählt insbesondere das Ehepaar Cordula und Peter Zimmermann, das ebenfalls mehrere Jahrzehnte Theaterarbeit auf dem Buckel hat. „Aber wir haben an den Vorbereitungen immer viel Spaß, und wir können – wie jetzt bei diesem Stück – auch bis zur letzten Probe über gelungene Szenen noch lachen“, nennt Cordula Zimmermann einen wesentlichen Grund für die nicht nachlassende Spielfreude.

Sie wird dies Jahr geteilt von insgesamt zehn Darstellern, die in den vergangenen Jahren schon mal auf der Willaringer Bühne zu sehen waren. Zufrieden sein kann Wilfried Werner zudem mit den Vereinshandwerkern, die eine Außenkulisse mit Landschaftsbild und Gebäudefronten sowie erstmals ein Außenklo und einen Dorfbrunnen herstellten. Fast nicht mehr zählbar waren die Theaterstücke, die der Regisseur seit dem Frühjahr durchlas und prüfte, ob sie mit seinem Ensemble spielbar waren. „Am Ende haben wir uns wieder auf ein Bauernstück geeinigt, obwohl wir mal was anderes spielen wollten“, berichtete Werner. Schnell haben sich dann alle Gruppenmitglieder mit dem „Katzenjammer“-Schwank angefreundet, der genug Komödienelemente enthält. Ausgelöst werden die Turbulenzen durch den Verkauf eines Bauernhofes, den die auftretenden Kaufinteressenten ganz unterschiedlich nutzen wollen. Die zur Abgabe des verschuldeten Hofes gezwungene Jungbäuerin muss sich entscheiden, ob ihr Betrieb in einen vegetarischen Versuchshof verwandelt wird, oder ob betuchte Großeltern mit einem dubiosen Vererbungsvorhaben zum Zug kommen. Ein Wörtchen mitreden wollen dabei aber auch Mitbewohner und Nachbarn, die für ihre Anliegen auch mal zu unfeinen Vergraul-Mitteln greifen. Am Ende, soviel verrät die Theatergruppe, lösen sich Verwirrungen und Sorgen für die angestammten Hofbewohner in Wohlgefallen auf. Zum Theaterabend gehört noch eine Tombola und die bewährte Vereinsbewirtung. Saaleinlass ist bereits um 18.30 Uhr.