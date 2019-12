von Wolfgang Adam

13 Darsteller, vier Bühnentechniker, sowie Maskenbildner, Souffleure und ein Bewirtungsteam des Musikvereins Alpenblick Willaringen wollen am zweiten Weihnachtsfeiertag mit Vorstellungen am Nachmittag und am Abend viel Theaterfreude aufkommenlassen.

Im 98. Vereinsjahr lassen die Organisatoren alle bisherigen Traditionen links liegen und bieten dem Publikum statt der üblichen Dreiakterkomödien eine Bühnenshow mit zehn voneinander unabhängigen Sketchelementen. Nur das 40-minütige Abschlusstück lässt alte Theateratmosphäre aufkommen.

Die unter dem Titel „Typisch: Männer und Frauen“ laufende Bühnengaudi nach einem Konzept von Andreas Kroll wählte der Regisseur Wilfried Werner aus und er fand dafür im Laufe der Probenarbeit viel Zuspruch der diesmal besonders großen Laienschauspielergruppe mit bekannten, aber auch vielen neuen Gesichtern.

„Gespielt werden unterschiedlich lange Szenen mit Alltagssituationen, in denen sich eigentlich jeder Zuschauer in irgendeiner Form wiederfinden kann“, berichtete Darstellerin Martina Lütte von der Show, in der sie gleich drei Herausforderungen in verschiedenen Rollen meistert.

Im langen Abschlusstück geht es beispielsweise um zwei Kumpel, die das Abreisen einer Ehefrau für Männerspäße in sturmfreier Bude nutzen und nebenbei die mit im Haus lebende Vermieterin auch mal unter Schock setzen. Mit der früher zurückkehrenden Haushaltschefin folgt aber die Strafe gleich auf den Fuß. In anderen Szenen geht es auch um einen Ehealltag, beispielsweise gezeigt mit einem Bettgespräch vor dem Schlafengehen, wobei die zwei Akteure (Martina und Holger Albiez) auch tatsächlich verheiratet sind.

Mit der Sketchfolge werden quasi Nebenrollen passe – denn in jeder Episode stehen nur wenige Akteure im Rampenlicht, was mehr Einstudierarbeit aber auch mehr Spaß bedeutete. Einen speziellen Part spielt das bühnenerfahrene Ehepaar Cordula und Peter Zimmermann. Beide moderieren die Sketchfolgen auf originelle Weise an, wobei die neuen, von der Gemeinde angeschafften Headphones eingesetzt werden. Das wird beispielsweise für Ansagen im Krabbelzustand besonders hilfreich wird. Mit der Headphonsanschaffung findet nun die etappenweise angepackte Verbesserung der Bühnentechnik in der Gemeindehalle einen Abschluss.

Das neue Theaterkonzept bedeutet zudem für Maskenbildner eine Mehrbeit – sie verhelfen den in unterschiedlichen Rollen agierenden Darstellern auch mal mit Perücken zu einer anderen Identität. Ein Bühnenjubiläum feiern dies Jahr Martina Lütte und Konrad Waßmer, die seit zehn Jahren viel Freizeit in der Weihnachtszeit für das Publikum opfern.

Für Heidi Sutter und Tanja Schmidt wird die Mitwirkung zu einer Bühnenpremiere. Zum Ensemble gehören noch Timo Häßle, Andreas Keller, Michael Walter und Michaela Zimmermann – und auch der Regisseur schlüpft in eine Rolle. Souffleuraufgaben übernimmt wieder Julia Lütte.