Rickenbach Weihnachtsplätzchen zur Buchlektüre

Elmar Werner, Leiter der Gemeindebücherei in Rickenbach, gibt seine persönlichen Buchempfehlungen für die Festtage.

An Weihachten und den folgenden Feiertagen gibt es vielleicht Gelegenheiten, sich wieder einmal ein Buch zu schnappen – sich zurückzulehnen, abzuschalten und sich auf ein literarisches Abenteuer einzulassen. Da die Fülle an bekannten und unbekannten Büchern und natürlich an Neuerscheinungen immens ist, baten wir einen Experten um ein paar Empfehlungen: Elmar Werner, Leiter der Bücherei in Rickenbach, legte denn auch sechs Titel auf den Tisch. Alle gibt es in "seiner" Bücherei unter der Turnhalle, und alle, so versichert er, haben eines gemeinsam: Sie sind von einer hohen literarischen Qualität. "Wenn man ein Buch in die Hand nimmt", sagt Elmar Werner, "soll es ein gutes sein".

Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch : Das einzige Buch, das von Weihnachten handelt, ist ein Kinder- und Jugendbuch, an dem aber auch Erwachsene Freude haben: "Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch", geschrieben von Andreas Steinhöfel und witzig illustriert von Peter Schössow. Weihnachten in der Dieffe im Berliner Ortsteil Kreuzberg: Volles Programm und nichts läuft nach Plan. Im Mittelpunkt stehen die beiden Jungen Rico (der sich selber als Tiefbegabter sieht) und Oskar, ein Hochbegabter. Die Bäume sind zwar geschmückt, aber wer mit wem feiert, wird noch einmal kräftig durchgemischt. Als auch noch ein Schneesturm über Berlin hereinbricht und niemand mehr raus kann, ist das Chaos perfekt. Elmar Werner sagt zu diesem Buch nur eines: "Das ist saugut!" Und Andreas Steinhöfel sieht er in derselben Liga wie die bekannten Kinder- und Jugendbuchautoren Astrid Lindgren oder Otfried Preußler.

Etwas ernster sind seine weiteren Empfehlungen, die sich eher an ein erwachsenes Publikum richten: "Tamangur", ein lyrischer Roman von Leta Semadeni. Im Zentrum der Handlung: Eine Lebensgemeinschaft von Großmutter und Kind und der Erinnerung an den Großvater, der nach Tamangur, einem Ort oberhalb Scuol im schweizerischen Engadin, gegangen ist. "Das Buch ist unheimlich schön geschrieben", schwärmt Werner, "es ist eine ganz ruhige Erzählung". Ungeteerte Straßen: Ganz anders "Ungeteerte Straßen" des seit 50 Jahren in Deutschland lebenden Franzosen Gérard Scappini. Werner bezeichnet es als ein "Mittelding von Roman und Lyrik". Scappini beschreibt in einem fast 180-seitigen Gedicht eine Kindheit in Toulon in den 1950er Jahren. Dafür hat er eine lakonische, kurzweilige Form gewählt, die aus dem Buch unter Umständen eine Nachmittagslektüre macht.

Mit der nächsten Empfehlung bleibt Elmar Werner im deutschen Sprachraum: Er hat sich für "Der alte König in seinem Exil" vom österreichischen Schriftsteller Arno Geiger entschieden. Geiger hat dieses Jahr den alemannischen Literaturpreis in Waldshut erhalten und hat mit "Der alte König " ein berührendes Buch über seinen Vater geschrieben, der trotz seiner Alzheimerkrankheit mit Vitalität, Witz und Klugheit beeindruckt. Geiger erzählt von einem Leben, das es immer noch wert ist, gelebt zu werden. Der begrabene Riese: Elmar Werners letzte Empfehlung stammt von einem weiteren Preisträger: von Kazuo Ishigura, einem britischen Schriftsteller japanischer Herkunft, der dieses Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Werner hat sich für "Der begrabene Riese" entschieden, ein Roman, der alle Gattungsgrenzen sprengt, der zwischen historischem und fantastischem Erzählen im England des sechsten Jahrhunderts angesiedelt ist.

Alle hier vorgestellten Bücher sind in der Gemeindebücherei in Rickenbach erhältlich. Die Bücherei befindet sich in der Schulstraße 3 unter der Turnhalle. Die Öffnungszeiten: Mittwoch von 19 bis 20 Uhr, Freitag von 14.30 bis 15.30 Uhr.