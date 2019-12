von Harald Schwarz

Der von Peter Kermisch organisierte Rickenbacher Weihnachtsmarkt findet nun schon zum sechsten Mal statt. In diesem Jahr am Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 18 Uhr. Das erste Mal in der Form, dass ausschließlich Aussteller aus Rickenbach und Umgebung ihre liebevoll selbstgemachten Produkte anbieten. Neu dabei sind die Oberwihler Hexegugger. Auch dieses Jahr gibt es Krippen und Zubehör, dessen Verkaufserlös zur Unterstützung des Hilfsprojektes in Hale/Tansania verwendet wird.

Der Verein Aktiver Hotzenwald, der Imkerverein und auch die Frauenvereinigung „Die Jungholzer Landeier“ aus dem Rickenbacher Ortsteil werden vertreten sein. Das angebotene Sortiment beweist weltmännischen Weitblick mit einem Angebot für Alle. Die Einnahmen werden verwendet für eigene Anschaffungen und soziale Projekte des Kindergartens Rickenbach, der Klasse 4b und 4c der Grundschule sowie des Fördervereins der Gemeinschaftsschule Hotzenwald. Viel weihnachtlich Erlesenes wie Schmuck, Grußkarten, Geschenkverpackungen bieten ein stimmungsvolles Angebot für das bevorstehende Fest. Ab 15 Uhr sorgen die beiden Klassen unter der Leitung von Marion Kaltenbach und Lidia Walender mit feierlichen Weihnachtsliedern für weihnachtliche Stimmung.

Die Besucher des Weihnachtsmarktes werden ausreichende Möglichkeiten haben, Hunger und Durst zu stillen. Es duftet verheißungsvoll vom Schamottbackofen des Flammkuchenbäckers. Klasse 4b und des Fördervereins bieten Kinderpunsch, Glühwein, Brat- und Grillwürste und anderes an.