Rickenbach Weg frei für neue Gewerbeflächen in Rickenbach

Der Gemeinderat genehmigt den Entwurf des Bebauungsplanes für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Schaffeld" in Rickenbach. Zurzeit liegen der Gemeinde Rickenbach zehn Anfragen von Gewerbebetrieben vor, fünf davon sind örtliche Betriebe.

Der Gemeinderat hat am Dienstag den Weg für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Schaffeld" in Rickenbach geebnet, indem er dem Entwurf des Bebauungsplanes bei einer Enthaltung (Werner Schlachter) genehmigte. Wann die neuen Gewerbeflächen zur Verfügung stehen werden, ist noch offen. "Möglicherweise nächstes Jahr", erklärte Planer Till Fleischer.

Zurzeit liegen der Gemeinde Rickenbach zehn Anfragen von Gewerbebetrieben vor, fünf davon sind örtliche Betriebe. "Die Gemeinde Rickenbach liegt Wert darauf, dass ortsansässigen Betrieben die erforderlichen Erweiterungsmöglichkeiten gegeben werden, um die damit verbundenen Arbeitsplätze zu erhalten", heißt es in dem Entwurf, der nun auch der Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckingen-Murg-Rickenbach-Herrischried vorgelegt wird. Die Ausweisung erfolgt denn auch unter Berücksichtigung des örtlichen Eigenbedarfs. Die Gesamtfläche des Planungsgebietes beläuft sich auf 1,2 Hektar, abzüglich der Verkehrsfläche und eines privaten Grundstücks ergibt sich eine Nettobaufläche von einem Hektar.

Das Gebiet befindet sich östlich vom bebauten Gewerbegebiet, also in Richtung Hottingen. "Wir nehmen hiermit den ersten Abschnitt ins Visier", erklärte Till Fleischer. Will heißen: Das Planungsgebiet umfasst weitere Flächen, die aber vorerst nicht Bestandteil der Planung sind. Der Haken ist: Die Gewerbeaufsicht fordert eine Lärmprognose ein. Dazu sagte Fleischer: "Es sind nur Betriebe zulässig, deren Immissionen wie in einem Mischgebiet sind, das heißt, die das Wohnen nicht wesentlich stören." Und: "Wir wissen nicht, wer sich wo ansiedelt, daher können wir keine Prognose abgeben."

Das Gebiet "Schaffeld" wurde bisher in mehreren Teilabschnitten entwickelt und erschlossen, zuletzt im Jahr 2001 mit dem Bebauungsplan "Äußeres Schaffeld II". Im Zug der geplanten Erweiterung im Bereich "Hinterm Schaffeld III" kann die vorhandene Erschließung genutzt werden. Als Ausgleichsflächen für die verloren gehende Mähwiese kommen drei Waldstücke auf den Gemarkungen Rickenbach, Hottingen und Hütten in Betracht. Diese sollen ökologisch aufgewertet werden.