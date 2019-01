von Hans-Jürgen Sackmann

Der Bürgermeisterstellvertreter Hubert Strittmatter hatte gute Nachrichten für die Trachtenkapelle bei der Hauptversammlung im ehemaligen Schulhaus im Gepäck. Bevor er den Vorstand entlastete und die Wahl leitete, konnte er berichten, dass der erste Teilbetrag zur Sanierung des maroden Probelokales im ehemaligen Schulhaus vom Gemeinderat bewilligt wurde. Es bewegt sich in kleinen Schritten. Als Erstes wird das Haus trockengelegt, anschließend soll es an die Verbindung der Räume und an die Toiletten gehen. Er hatte bei den gut vorbereiteten Wahlen ein leichtes Spiel. Mit einer Veränderung wurde in geheimer Wahl das komplette Vorstandsteam einstimmig wiedergewählt: Luisa Sutter (Jugendvertreterin), Tanja Kammerer (Vorsitzende), Sascha Wagner (stellvertretende Vorsitzender) Carmen Wagner (Kassiererin), Michaela Vogt (Schriftführerin), Anja Strittmatter (Protokollführerin), Thomas Schneider (Beisitzer). Daniel König ersetzt Adrian Lauber als neuer Beisitzer. Die Posten der verschiedenen Arbeitsbereiche, wie Noten- und Trachtenwarte wurden in offener Wahl abgehalten.

Wahlen und Rückblick

Auch hier wurden alle vorgeschlagenen Musiker einstimmig bestätigt und Hubert Strittmatter stellte anerkennend fest: „Das Wahlergebnis ist ein Zeichen des guten Zusammenhalts“. Anja Strittmatter berichtete über ein ereignisreiches Jahr 2018. Das Maiblasen war eine eisige Angelegenheit. Viel Spaß hatten die Musiker beim gut besuchten Schlossparkkonzert in Säckingen. Das zweitägige Schulplatzfest zum 105-jährigen Bestehen war ein toller Erfolg. Im Oktober fand bei schönstem Wetter der herrliche Ausflug an den Bodensee statt, bevor es an das Proben für das Jahreskonzert ging. Das gelungene Konzert stand unter dem Motto „Klingende Elemente“. Das Jahr endete mit lustigen Stunden beim Abschlusshock mit einer Feuerzangenbohle. Die Kassiererin Carmen Wagner konnte von guten Einnahmen beim Schulplatzfest und dem Konzert berichten: „Auch dank vieler Spenden haben wir einen schönen Gewinn erzielt und etwas Luft für einen allfälligen Kauf neuer Instrumente“.

Das komplette Vorstandteam (von links): Luisa Sutter (geehrt für zehnjährige Mitgliedschaft und Jugendvertreterin), Michaela Vogt (Schriftführerin), Thomas Schneider (Beisitzer), Tanja Kammerer (1. Vorsitzende), Carmen Wagner (Kassiererin), Sascha Wagner (2. Vorsitzender) Daniel König (neuer Beisitzer) und Anja Strittmatter (Protokollführerin). | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Dirigent Herbert Gramsch aus Dogern kommt jetzt schon seit fünf Jahren sehr gerne nach Altenschwand und bemerkte: „Die Spielkultur und der Klang haben beachtlich zugelegt. Kritisch ist etwas die Besetzung. Sehr wichtig ist der Einsatz zu Hause. Es spart Zeit und bringt alle weiter, wenn man gut vorbereitet in die Probe kommt“. Begeistert war er von der Spielfreude der Kapelle bei den Auftritten.

Dank für großen Einsatz

Die Vorsitzende Tanja Kammerer danke alle für den großen Einsatz beim Schulplatzfest. Der Frühshoppen hat richtig Freude gemacht. Der neue Vorstandsbrief an alle Altenschwander Gönner kam sehr gut an und wird es dieses Jahr wieder geben. Gefreut hat sie sich über das silberne Abzeichen von Nadine Mutter und die Unterstützung von ihrem Vize Sascha Wagner als Festwirt. Er durfte gleich anschließend die Ehrungen vornehmen. Luisa Sutter ist seit zehn Jahren dabei und der Umstieg von der Querflöte zum Altsaxophon ist ihr bestens gelungen.

Der Probenbesuch lag bei beachtlichen 82 Prozent. Es gab 43 Proben und elf Auftritten. Zehnmal konnte er dieses Jahr den Römer an die fleißigsten Probenbesucher verteilen. Nie gefehlt haben Herbert Gramsch, Nadine Mutter und Tanja Kammerer.