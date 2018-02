Rickenbach Von vier auf drei: Klassenzusammenlegung an der Grundschule in Willaringen wegen personellen Engpässen

Klassenzusammenlegung an der Grundschule in Willaringen: Personelle Engpässe hätten zu diesem Schritt geführt, erklärt Bernd Mugrauer, Leiter der Grundschule Rickenbach.

Wegen Lehrermangel hat die Grundschule Willaringen seit kurzem eine Klasse weniger. Personelle Engpässe hätten zu diesem Schritt geführt, erklärte Bernd Mugrauer, Leiter der Grundschule Rickenbach. Die Eltern sind informiert worden, sagte er auf Anfrage dieser Zeitung. Laut Mugrauer sind aus den ursprünglich vier – zwei zweite und zwei dritte Klassen – drei Grundschulklassen gebildet worden. Jetzt gibt es eine zweite, eine dritte und eine jahrgangsgemischte Klasse. Jede Klasse besteht aus 25 Schülern aus der Gemeinde Rickenbach.

Die Maßnahme sei in Rücksprache mit dem staatlichen Schulamt erfolgt, berichtete Mugrauer. Die genauen Hintergründe erklärte er so: Engpässe seien bislang vom Kollegium der Grundschule Rickenbach durch Mehrarbeit aufgefangen worden. Außerdem hätten sich engagierte Ruheständler als Krankheits- oder Fortbildungsvertreter wieder eingebracht, „sie sind weiterhin für uns tätig“, so Mugrauer. Zu Beginn des Schuljahres 2017/18 sei die Grundschule in Willaringen gut versorgt gewesen, erklärte er, zumindest so, „dass es gerade ausreichend war“. Vergangenen November habe man erstmals zu der Lösung mit drei Klassen gegriffen. Die Klassen in Willaringen sind kleiner als diejenigen in Rickenbach, was für die Zusammenlegung in Willaringen gesprochen habe. Laut Mugrauer sei sorgfältig abgewogen worden, wer in Willaringen für eine gemischte Klasse der Jahrgänge 2009/2010 in Frage kommt. „Die Maßnahme ist ungewöhnlich, aber auf diese Weise können wir weiterhin qualifizierten Unterricht gewährleisten“, erklärte er. Vereinzelt stehen jetzt vier Lehrkräfte für drei Klassen zur Verfügung, womit krankheitsbedingte Ausfälle oder Fortbildungen ausgeglichen werden können.

In Zusammenarbeit mit dem Schulamt sei man bemüht, die personelle Situation zu verbessern. Für Mugrauer ist das Wichtigste, dass er eine verlässliche Schule mit Kontinuität anbieten kann.

Während in Willaringen ausschließlich Kinder der zweiten und dritten Klasse unterrichtet werden, werden an der Grundschule in Rickenbach auch Kinder aus Herrischried unterrichtet. Dort sind die Klassenstufen eins und vier gemischt mit Kindern aus beiden Gemeinden. Insgesamt zählt die Grundschule Rickenbach im laufenden Schuljahr 249 Schüler und Schülerinnen aus den Gemeinden Rickenbach und Herrischried. Um alle Grundschüler in Rickenbach unterrichten zu können, wird das dortige Schulhaus erweitert und umgebaut. Voraussichtlicher Start der Maßnahme soll diesen Sommer sein.

Im Mai 2017 hatte der Rickenbacher Gemeinderat entschieden, die Außenstelle Willaringen der Rickenbacher Grundschule aufzulösen. Sämtliche Schüler sollen dann am zentralen Standort in Rickenbach unterrichtet werden. Offen ließ der Gemeinderat, wann dies erfolgen und was mit dem Gebäude in Willaringen (es befindet sich in Gemeindebesitz) geschehen soll. Der Zeitpunkt der Auflösung sei von schulorganisatorischen Planungen abhängig, hatte Bürgermeister Dietmar Zäpernick erklärt.