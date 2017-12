Rickenbach-Willaringen Viele Überraschungen gibt es auf der Bühne beim Weihnachtstheater des Musikvereins Alpenblick Willaringen

Der Musikverein Alpenblick Willaringen unterhält mit seinem Theaterstück "Katzenjammer". Das Publikum dankt dafür mit Lachern und Szenenapplaus.

Eine Ohnmacht nach der anderen, fragwürdige Kunst und jede Menge Chaos auf der Bühne – was für ein Spaß. Für die Zuschauer des Weihnachtstheaters des Musikvereins (MV) Alpenblick Willaringen gab es am Abend des zweiten Weihnachtstages im voll besetzten Gemeindesaal von Willaringen eigentlich so gar keinen Katzenjammer. Obwohl der Titel des Stücks genau dies ankündigte. Ganz am Ende gab es für den Vorsitzenden des MV, Holger Albiez, noch eine Überraschung, die so nicht geplant war.

Für die junge Bäuerin Brigitte (Michaela Zimmermann) ist das Leben alles andere als einfach. Die Eltern sind verstorben, der Verlobte abgehauen, der Marienhof steht vor der Zwangsversteigerung und die Männer um sie herum – Opa Otto (Peter Zimmermann), Nachbar Alois (Konrad Waßmer), Knecht Toni (Bernd Eckerle) und Künstler Friedbert (Timo Häßle) – machen ihr das Leben auch nicht eben leichter.

Zumindest kündigen sich einige Käufer für den Hof an, die Brigitte vor dem finanziellen Ruin retten könnten. Doch damit gehen das Chaos und der "Katzenjammer" – das Stück stammt aus der Feder von Bernd Gombold – erst richtig los. Die adlige und schwerreiche Henneliese von Gutenberg (Martina Lütte) kündigt sich mit der 17-jährigen Charlotte an, um den Hof zu kaufen. Dass Charlotte keine junge Schönheit ist, auf die sich alle Männer auf dem Hof schon gefreut haben, sondern eine alternde Katze, und Henneliese den Hof, auf dem vor allem Viehzucht betrieben wird, in einen vegetarischen Betrieb umfunktionieren will, ruft Otto, Alois und Toni auf den Plan. Sie treiben die blaublütige Henneliese von einer Ohnmacht in die andere. Nur gut, dass Friedbert sie jedes Mal auffängt, damit sie sich nicht ernsthaft verletzt.

Junggeselle Gräbele (Norbert Lütte) will den Hof auch – und Brigitte oder sonst irgendein weibliches Wesen im heiratsfähigen Alter gleich dazu. Eindeutig auch der falsche Kandidat. Vielversprechender erscheint da der junge Peter (Thorste Gräfe), dessen Großtanten Kreszenz (Bettina Urich) und Hermine (Cordula Zimmermann) ihm den Hof kaufen wollen. Die denken allerdings, dass Peter Pfarrer werden will und der Hof dann eine Schenkung für ein Kloster werden soll. Dass Peter inzwischen ganz andere Pläne für sein Leben hat und sich beim Anblick von Brigitte auch noch Hals über Kopf verliebt – das beruht übrigens auf Gegenseitigkeit – davon haben sie keine Ahnung. Und so wird das Chaos im dritten Akt auf die Spitze getrieben, bevor sich dann alles auflöst und es endlich zum Happy End kommt.

Mit vielen Lachern und reichlich Szenenapplaus zeigte das Publikum, dass Regisseur Wilfried Werner das richtige Stück für das diesjährige Weihnachtstheater ausgesucht hatte. So vergingen die beinahe vier Stunden des Theaterabends doch beinahe wie im Fluge.

Bereits seit dem Jahr 1932 gibt es die Theatergruppe des MV Alpenblick, nach Unterbrechungen durch die Kriegsjahre und andere Wirren findet das Weihnachtstheater aber seit 1972 wieder ohne Unterbruch statt – stolze 45 Jahre. 40 Jahre davon ist Regisseur Wilfried Eckert schon mit dabei, wofür er von Holger Albiez ein Geschenk und vom Publikum einen Sonderapplaus erhielt. Genauso wie Cordula Zimmermann, die der Gruppe immerhin schon seit 25 Jahren angehört.

Einige Lacher gab es dann ganz am Ende noch. Es sollte eigentlich ein besonderer Gag werden, dass eines der Lose der Tombola mit einem Sonderpreis bedacht wurde – einem Gemälde des völlig talentbefreiten Künstlers Friedbert. Nicht schön, aber zumindest selten ist der echte Friedbert. Dass nun ausgerechnet Ines, die Tochter des MV-Vorsitzenden, das Los mit der Nummer 67 gezogen hatte, war so nicht geplant. "Wir werden kontrollieren, ob das Bild aufgehängt wird", kündigte Martina Lütte an. Als Entschädigung gab es wenigstens noch zwei Flaschen Wein. Da die Gewinnerin für Wein aber eindeutig noch zu jung ist, muss sich Albiez wohl noch etwas einfallen lassen, um seine Tochter für diesen Hauptgewinn zu entschädigen.

Mitwirkende

Neben den Akteuren auf der Bühne waren beim Weihnachtstheater auch wieder einige Helfer hinter den Kulissen beschäftigt. Als Souffleuse agierte Julia Lütte, für die Maske war Agnes Lütte zuständig. Bernhard Lang ist der Mann, der die Kulissen für die Aufführungen des MV Alpenblick baut.