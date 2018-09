von Jessica Lichetzki

Glänzendes Chrom, polierte Außenspiegel und kräftige Farben: Vergangenen Sonntagvormittag versammelten sich rund 300 Oldtimer-Fans aus umliegenden Regionen, um am Sommerfest des Musikvereins Heimatklang Hütten teilzunehmen. Neben Autos, Motorrädern und Traktoren gab es vor allem reichlich Musik. Die Trachtenkapellen Fröhnd und Häusern sowie die Musikvereine Katzenmoos und Wies sorgten für eine ausgelassene Stimmung am Nachmittag.

Der Musikverein Katzenmoos sorgte für den musikalischen Auftakt am Sonntagvormittag. Bild: Jessica Lichetzki

Der Musikverein Katzenmoos eröffnete am Sonntagvormittag mit einem Frühschoppenkonzert das Sommerfest. Die aus dem Elztal angereisten Musiker sorgten mit ihrer musikalischen Darbietung für eine heitere Atmosphäre und einen klangvollen Einstieg. Während die Musiker für Stimmung sorgten, begutachteten die zahlreich erschienenen Besucher die wertvollen Exponate. Darunter befanden sich ein 1926er Opel, glänzende Motorräder und leistungsstarke Traktoren.

Viele Oldtimer-Fans

Auch eine Kreidler-Ausstellung schmückte das rund ein Hektar große Gelände. Georg Metzger, Hüttener Oldtimer-Liebhaber und Mitorganisator, freut sich über die rege Beteiligung. „Durch das Oldtimer-Fest kommen alle zusammen. Es ist einfach eine super Kombination aus Zusammenkommen und einer Ausstellung“, so Metzger. Unter den Besuchern fanden sich zahlreiche Oldtimer-Fans aus der gesamten Südbaden-Region sowie der Schweiz. Laut Metzger sei es vor allem auch wichtig, unterschiedliche Fahrzeuge auszustellen, um so die Diversität zu zeigen.

Auszeichnungen für Fahrzeuge

Neben der Ausstellung wurden auch mehrere Pokale in verschiedenen Kategorien vergeben. Die Jury, bestehend aus Peter Blitz und Horst Vogt, untersuchte die Fahrzeuge bis ins Detail und vergab anschließend die Auszeichnungen. So konnten die Besitzer einen Pokal in den Kategorien stärkstes und ältestes Fahrzeug gewinnen. Außerdem gab es für die größte Gruppe ebenfalls eine Auszeichnung. Auch das am besten restaurierte Fahrzeug erhielt einen silbernen Pokal. Im Laufe des Nachmittags sorgten die Trachtenkapellen Häusern und Fröhnd sowie der Musikverein Wies für musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgte der Musikverein Heimatklang Hütten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein