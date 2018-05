Rickenbach Viel Musik und ein Gaudiwettbewerb erwarten die Gäste beim Dorffest in Willaringen

Der Vorverkauf für das Dorffest in Willaringen läuft ab sofort bei den Mitgliedern des Musikvereins Alpenblick und der Freiwilligen Feuerwehr Willaringen. Feiern ist von 2. bis 4. Juni mit buntem Programm angesagt.

Gleich drei Tage lang feiert der Rickenbacher Ortsteil Willaringen sein Dorffest. Von Samstag bis Montag, 2. bis 4. Juni, unterhält ein buntes Programm die Gäste. Mit einem Fassanstich am Samstag wird das Fest offiziell eröffnet. „Wer das Fass in diesem Jahr anstechen wird, bleibt ein Geheimnis bis zum Schluss“, hält sich Cheforganisator Bernd Hottinger bedeckt.

Nach dem Fassanstich werden dann 30 Liter Freibier an die Gäste ausgeschenkt und Hottinger verspricht: „Für Samstagabend haben wir zwei Bands der Extraklasse verpflichtet.“ Musikalisch startet das Samstagabendprogramm mit Ob-8-Blech. Hinter dem nicht ganz einfachen Namen stecken zehn junge Musiker, die den Abend zur Blasmusikparty machen.

„Auf die Bänke, das Leben ist zum Feiern da“- getreu diesem Motto geht es weiter mit dem musikalischen Abendprogramm am Samstag. Es gibt mit dem Schwarzwald Quintett seit fast 40 Jahren aktuelle, handgemachte Live-Musik. Karten für den Samstagabend gibt es ab sofort im Vorverkauf bei den Mitgliedern der organisierenden Vereine Musikverein Alpenblick und Freiwillige Feuerwehr Willaringen sowie in der Touristinfo Hotzenwald. Einlass am Samstag ins Festzelt ist um 19 Uhr.

Ausgeschlafene Fans des Dorffests Willaringen treffen sich bereits am Sonntag wieder um 10.30 Uhr zum Frühschoppenkonzert der Musikkapelle Fürstenberg im Festzelt. Um 11 Uhr öffnet dann der Naturpark-Markt seine Stände in der Gemeindehalle und darum herum. Auf den Märkten des Naturparks Schwarzwald findet sich eine große Vielfalt Schwarzwälder Spezialitäten aus regionaler Herkunft. Der Naturparkmarkt ist bis 17 Uhr geöffnet. Die Mittagskonzerte bestreiten in diesem Jahr die Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg, die Stadtmusik Wehr, die Trachtenkapelle Häusern und der Musikverein Rheinheim. Und damit auch bei den Kleinsten die Langeweile keine Chance bekommt, gibt es Ponyreiten und Kinderschminken.

Am Montag geht es dann weiter ab 16 Uhr mit dem Handwerkerhock und der zweiten Ausgabe der Meisterschaft im Bierkisten-Horizontal-Stapeln. Sechs Minuten haben die Mannschaften, bestehend aus jeweils fünf Mitgliedern, Zeit, möglichst viele Bierkisten in der Waagerechten zu stapeln. Gewinner des Wettbewerbs ist die Mannschaft, die die meisten Kisten stapeln kann, bevor der Stapel zusammenbricht oder den Boden berührt. Es gilt dabei, den Vorjahresrekord von 39 Kisten zu überbieten. Am Abend ab 20.30 Uhr stehen dann die Musiker der Schwarzwald Buam auf der der Bühne im Festzelt. Der Eintritt am Sonntag und Montag in das Festzelt ist frei.