von Werner Probst

Mit einem verkleinerten Führungsteam geht der Blasmusikverband Hochrhein im Arbeitsbezirk VII in das neue Verbandsjahr. Trotz intensiver Bemühungen von Bürgermeister Dietmar Zäpernick als Wahlleiter gelang es nicht, einen Nachfolger für den nicht mehr als stellvertretenden Vorsitzenden kandidierenden Klaus Matt einen Nachfolger zu finden. So blieb dieser Posten offen. In offener Wahl wurden Peter Matt als Bezirksvorsitzender und Peter Fräßle als Bezirksdirigent einstimmig wiedergewählt.

Wiedergewählt im Arbeitsbezirk VII des Blasmusikverbandes Hochrhein wurden Peter Matt (rechts) als Vorsitzender und Peter Fräßle als Bezirksdirigent. Bild: Werner Probst | Bild: Werner Probst

Die Bezirksversammlung fand am Dienstag im Gemeindesaal in Hütten statt. Pünktlich um 20 Uhr eröffnete der Musikverein Heimatklang Hütten mit seinem Dirigenten Markus Wagner mit mehreren Musikstücken den Abend, ehe Bezirksvorsitzender Peter Matt die Vereinsvertreter begrüßte. In einer Schweigeminute gedachte man den verstorbenen Mitgliedern, ehe Bürgermeister Dietmar Zäpernick die Grüße der Gemeinde überbrachte. Er lobte besonders die gute Jugendarbeit des Blasmusikverbandes.

Vorsitzender hält Rückblick

Dem Rückblick des Vorsitzenden Peter Matt war zu entnehmen, dass die Zahl der Mitgliedsvereine im Arbeitsbezirk VII von 15 Vereinen auf 14 Vereine zurückging, da der Musikverein Hottingen nicht mehr musiziert. Weiterhin dem Bezirk angehören wird der Musikverein Bergalingen, der sich aber musikalisch dem Musikverein Willaringen angeschlossen hat.

Kein Bezirksmusikfest 2020

Höhepunkte in diesem Jahr waren das Musikfest in Bernau und das Jugendfest in der Laufenburger Rappensteinhalle. Lobend wurde dabei erwähnt, dass die Stadt Laufenburg die Stadthalle für dieses Fest kostenlos zur Verfügung stellte. Bezirksdirigent Peter Fräßle lobte die unkomplizierte Zusammenarbeit, auch mit den Vereinen. Er regte an, zu dem jährlich einmal stattfindenden Bezirksfrühschoppen auch die Dirigenten der Vereine mit einzuladen. Stephanie Klomki vom Blasmusikverband Hochrhein gab die Termine des Blasmusikverbandes bekannt, der im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern kann. Im nächsten Jahr wird es kein Bezirksmusikfest geben, da kein Verein sich zum Ausrichten des Festes seine Bereitschaft erklärte.

Musikverein Willaringen feiert 2021 Jubiläum

2021 wird es dann wieder ein Bezirksmusikfest geben. Der Musikverein Alpenblick Willaringen wird das Fest im Zusammenhang mit der Feier des 100-jährigen Bestehens des Willaringer Musikvereins ausrichten. Es soll vom 11. bis zum 14. Juni im Ortsteil Schweikhof veranstaltet werden, wie deren Vorsitzender, Holger Albiez, berichtete. Die nächste Hauptversammlung wird am 27. Oktober 2020 im Laufenburger Stadtteil Rotzel stattfinden.

Die Abteilung

Der Arbeitsbezirk VII ist eine Abteilung des Blasmusikverbandes Hochrhein. Dem Arbeitsbezirk gehören 14 Vereine an. Vorsitzender ist Peter Matt, Telefon 07764/66 35, per E-Mail (bezirk7@bv-hochrhein.de)