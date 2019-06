In Todtmoos und in Rickenbach wurde bei der Kommunalwahl am 26. Mai jeweils ein Mitarbeiter des kommunalen Bauhofs in den Gemeinderat gewählt. Auf der Liste der Grünen kandidierte in Rickenbach erfolgreich Rainer Wehrle. In Todtmoos wurde Wolfgang Paul, der auch als Wassermeister der Gemeinde arbeitet, für die Freien Wähler gewählt.

Wolfgang Paul | Bild: SK

Bereits am Dienstag hatte der Todtmooser Gemeinderat kontrovers darüber diskutiert, ob Paul sein Mandat überhaupt antreten dürfe. Nun hat Bürgermeisterin Janette Fuchs für den 25. Juni eine Sitzung des Gemeinderats einberufen, in der entschieden werden soll, ob ein Hinderungsgrund für die Einsetzung Pauls als Gemeinderat vorliegt.

Koordinierung von Baumaßnahmen als Hinderungsgrund

Das Kommunal- und Rechnungsprüfamt des Landratsamtes Waldshut erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, dass im Fall von Wolfgang Paul, der wie Wehrle als Bauhofmitarbeiter gilt, „die konkreten Tätigkeiten maßgebend“ seien.

Wenn ein Bauhofmitarbeiter zum Beispiel Baumaßnahmen koordiniere und überwache und dabei gegenüber Firmen und Vertragspartnern als entscheidungsbefugter Verhandlungspartner in Erscheinung trete oder selbständig Angebote für die Gemeinde einhole, sei er „nach unserer Rechtsauffassung ein Hinderungsgrund für den Eintritt in den Gemeinderat gegeben“, so das Kommunalamt. Sowohl die Gemeinde Todtmoos und Jörg Oehler als Vorsitzender der FW haben sich im Vorfeld bei der Kommunalaufsicht telefonisch nach der Rechtslage erkundigt.

Hinderungsgrund spielt für Wählbarkeit keine Rolle

Dass ein Bauhofmitarbeiter für den Gemeinderat zwar kandidieren darf, aber damit zu rechnen ist, dass ein Hinderungsgrund vorliegt, war in Todtmoos im Vorfeld bekannt. Aber: Bei der Prüfung der Wählbarkeit eines Kandidaten darf ein möglicher Hinderungsgrund keine Rolle spielen, so die Waldshuter Behörden. Und: „Wenn eine Partei oder Wählervereinigung im Aufstellungsverfahren eine Person als Gemeinderatskandidat aufstellt, ist diese in den Stimmzettel aufzunehmen, auch wenn von vorne herein feststeht, dass ein Hinderungsgrund vorliegt.“

Im Übrigen müssen sich die Kommunalaufsicht und die Bürgermeisterin bei der Kandidatenaufstellung neutral verhalten und haben keinen Einfluss auf die Bewerbung des Bauhofmitarbeiters ausüben dürfen, heißt es im Landratsamt.

Die Situation in Rickenbach

Aber wie liegt der Fall in der Gemeinde Rickenbach? Die Antwort aus Waldshut: Die dortige Gemeinde habe sich in dieser Frage bisher nicht an die Kommunalaufsicht gewandt. „Weil keine Hinderungsgründe vorliegen“, erklärt Rickenbachs Hauptamtsleiter Markus Wagner auf Anfrage dieser Zeitung. Wehrle führe anders als ein Wassermeister, der Bürotätigkeiten ausübe und Entscheidungen treffe, „keine aktenrelevante Tätigkeiten“ aus.

Rainer Wehrle | Bild: SK

In dem Punkt empfiehlt das Innenministerium Baden-Württemberg den Kommunen, bei der Beurteilung darauf abzustellen, inwieweit der betroffene Mitarbeiter in irgend einer Weise sachbearbeitend tätig ist, „in dem Sinne, dass er einen eigenen inhaltlichen Anteil an der Aktenführung der Behörde einbringt“. Dies, so das Ministerium, „kann auch in Form jeglicher Vertretung der Behörde nach außen sein“.