Die älteste Urnenwand muss saniert werden. Die Verwaltung legte dafür dem Gemeinderat ein Angebot der Firma Peduzzi Steinmetz, die die Wand um das Jahr 2000 errichtet hatte, in Höhe von rund 11 000 Euro vor. Was einem Teil des Gremiums deutlich zu viel schien. Ehrfried Mutter zum Beispiel sprach von einer „Luxuslösung“. Hubertus Matt hielt dagegen, dass „wir die Urnenwand reparieren müssen“. Der Sachverhalt: Die Granitriemchen, die zur Verblendung an der Urnenwand angebracht sind, lösen sich ab, weil Wasser durch die porösen Fugen eingedrungen ist. Worauf Gemeinderat Matthias Vogt den Vorschlag machte, die Urnenwand mit einem Dächlein mit Vorsprung zu versehen – „weil das Wasser von oben eindringt“, so Vogt. In dem Zusammenhang forderte Gemeinderat Andreas Vogt eine neue Friedhofsatzung, „die kostendeckend ist“. Bürgermeister Zäpernicks Antwort: „Wir sind daran, sie zu erarbeiten. Sie soll noch in diesem Jahr auf den Tisch kommen.“