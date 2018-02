Rickenbach Unterstützer des Energiemuseums Hottingen starten mit vielen Ideen ins neue Jahr

Der Förderverein des Energiemuseums blickt zufrieden auf das Jahr 2017 zurück und will die Einrichtung mit vielen neuen Ideen noch attraktiver und interessanter.

Der Förderverein Energiemuseum Rickenbach möchte sich mit Neuerungen fit für die Zukunft machen. Dies wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Allerdings müssen die Prioritäten noch gesetzt werden, ebenso die individuelle Ausgestaltung der einzelnen Punkte. Auf jeden Fall steht dem Verein wohl ein spannendes und aktionsreiches Jahr bevor. Zum neuen Vize wurde Alexander Rollig gewählt, er löst Ulli Mokinski ab.

Im vergangenen Jahr hatte der Verein laut Vorsitzendem Wolfgang Vogel mit der Durchforstung des Archivs begonnen. Einiges aus den Beständen soll in die alte Feuerwehrgarage im Rathaus ausgelagert werden. Um immer wieder mit möglichst geringem Aufwand wechselnde Ausstellungsstücke präsentieren zu können, wurden Normplatten angeschafft, die als Ganzes ausgetauscht, aber auch transportiert werden können, um beispielsweise bei auswärtigen Veranstaltungen auf das Museum aufmerksam zu machen. Außerdem wurde der hydraulische Widder auf dem Gelände überholt.

Der Förderverein beteiligte sich erneut beim Kinderferienprogramm und organisierte zudem einen gut besuchten Energiespielenachmittag. 23 Führungen mit 399 teilnehmenden Personen wurden angeboten, daneben wurden weitere 746 Besucher registriert, 303 davon waren Kinder. Das Angebot der Zusammenarbeit mit Schulen werde ebenfalls genutzt, erklärte Vogel. Alexander Rollig hat für den Verein einen Facebook-Auftritt angelegt, dessen Bildmaterial von Beisitzer Heino Becker ausdrücklich gelobt wurde.

Bei den Wahlen bat der bisherige stellvertretende Vorsitzende Ulli Mokinski um Ablösung. Für ihn wurde Alexander Rollig in dieses Amt gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt; Wolfgang Vogel als Vorsitzender, Pia King als Schriftführerin und Martina Lütte als Kassiererin.

Wolfgang Vogel begann seinen Ausblick mit dem Hinweis, dass sich der Verein wieder am Kinderferienprogramm beteiligen werde. Die Ausstellungen in Museum und Schutzhütte sollen anhand der beweglichen Tafeln weiter ausgebaut werden. Zudem warf Vogel die Idee auf, eine Museumsnacht zu organisieren, bei der unter anderem alte Filme gezeigt und alte Gramophone in Betrieb genommen werden könnten. Zudem sollen in diesem Jahr der Lichtautomat in der Schutzhütte repariert und die aus Albbruck stammende Turbine gestrichen werden. Auch die Erneuerung der Computerausrüstung wäre dringend erforderlich. Ulli Mokinski hob das Gefahrenpotenzial für Fußgänger auf dem Weg zum Museum hervor und appellierte an die Gemeinde, den Gehweg zu erweitern.

Heino Becker erinnerte an den Plan der Museumserweiterung, für die ein jährlicher Betrag von 2000 Euro beiseitegelegt werde. Das Museum habe dank seines Spezialgebietes Energie weit und breit keine Konkurrenz, müsse im Gegenzug aber um so mehr darauf achten, aktuell zu bleiben. In Konkurrenz zur Museumserweiterung trat indes die Idee von Alexander Rollig eines gedruckten Ausstellungsführer, die im Laufe einer angeregten Diskussion noch um den Wunsch nach physikalischen Beschrieben verschiedener Energiesorten ergänzt wurde.

Das bisherige Heft, in dem die Museen aller drei Hotzenwaldgemeinden zusammengefasst sind, sei überholungsbedürftig. Deshalb stelle sich die Frage, ob das Energiemuseum nicht eine Eigenpublikation herausbringen könnte. Das Problem der bewusst von Zeit zu Zeit wechselnden Ausstellungswände könnte dabei durch austauschbare Einlegeblätter gelöst werden. Er glaube, so Rollig, ein solches Heft würde Führungen keineswegs ersetzen, sondern im Gegenteil den Besuchern die Möglichkeit eröffnen, ihre Erinnerungen daran nachträglich wieder aufzufrischen.

Heino Becker regte an, in Abstimmung mit der Freilichtbühne Klausenhof bei deren Aufführungen im Sommer das vorhandene Büchlein über das Kraftwerk Hottingen zum Kauf anzubieten. Autor Markus Manfred Jung habe bei seinen Recherchen für das aktuelle Stück das Material des Energiemuseums einbezogen und aus seiner Sicht die Historie gut nachempfunden.