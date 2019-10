von Hans-Jürgen Sackmann

100 Jungmusiker aus Rickenbach und Lauchringen lockten trotz herrlichen Wetters am Sonntag mehr als 200 Zuhörer in die Gemeindehalle Willaringen. Das Trompetensolistenduo von der Bläserjugend MV Rickenbach bekam bei den südamerikanischen Rhythmen „Havanna„ Szenenapplaus.

Mit leidenschaftlicher Begeisterung dabei: Die 40 Jungmusiker aus Lauchringen entführten bei der Zugabe Storie di tutti Giorni das Publikum in die italienischen Lebensweisen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Es war ein sehr abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm, welches die Bläserjugend MV Rickenbach gemeinsam mit Jugendorchester Lauchringen am Sonntagnachmittag in der Willaringer Gemeindehalle zum Besten gaben. Die BJH-Music Kids unter Leitung von Fenja Kling eröffneten das Konzert und begrüßten das Publikum mit dem flotten Beetle Boogie (Käfertanz) von Dick Ravenal. Bildhaft konnte man sich ein Tanzpaar vorstellen, welches flott über die Bühne schwingt. Nach dem gelungenen Vortrag „Die Schöne und das Biest“ verlangte das Publikum mit viel Applaus Zugabe, worauf sich die jüngsten Musiker mit „Close Finish“ verabschiedeten.

Die Jüngsten: Die BJH-Music Kids eröffneten das Konzert und begrüßten das Publikum mit dem flotten Beetle Boogie (Käfertanz) von Dick Ravenal. Bildhaft konnte man sich ein Tanzpaar vorstellen, welches flott über die Bühne schwingt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Einen sehr guten Eindruck hinterließen die Gäste von Jugendorchester Lauchringen. Unter lautstarken Applaus marschierten die 40 Jungmusiker auf die Bühne. Zwei Mädchen übernahmen die Ansage. Angeführt von ihrer Dirigentin Patricia Schmidt trugen sie mit leidenschaftlicher Begeisterung das Medley Mama Mia von ABBA vor. Mitgebracht hatten sie noch weitere Titel wie „Can´t take my eyes on you“. Mit der Zugabe Storie di tutti Giorni brachten sie dem Publikum die italienischen Lebensweisen nahe.

Sehr gut besucht: Bei ihrem Konzert am Sonntagnachmittag lockte die Bläserjugend Rickenbach trotz herrlichen Wetters zusammen mit dem Jugendorchester Lauchringen viele Zuhörer in die Gemeindehalle Willaringen. Mit dabei waren die BJH-Music Kids. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Der Höhepunkt war dann der Auftritt der Rickenbacher Bläserjugend unter der Leitung von Ralf Eckert. Die Halle wurde verdunkelt und die neue Beleuchtung im Willaringer Gemeinsaal tauchte die Bühne in einen tiefblauen dunklen See. Beim Einspielen des tiefen Bleches lief es den Zuhörern eiskalt den Rücken runter. Dann wurde das Licht auf hell gestellt und die Rickenbacher Jungmusiker zeigten die ganze Bandbreite ihres musikalischen Repertoires. Sie ließen den Ötzi mit „Mann im Eis“ wieder auferstehen und entführten das Publikum mit „Ammerland„ durch blühende Kohlfelder und saftige Wiesen.

Überzeugend: Szenenapplaus gab es beim Höhepunkt des Nachmittags, als das Trompetensolistenduo der Bläserjugend MV Rickenbach zu den südamerikanischen Rhythmen „Havanna“ aufspielten. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Szenenapplaus gab es beim Höhepunkt des Nachmittags, als das Trompetensolistenduo der Bläserjugend MV Rickenbach zu den südamerikanischen Rhythmen „Havanna„ aufspielten. Am Ende bedankten sich die Jugendleiterin Antonia Grimmer und Ralf Eckert bei beiden Dirigentinnen Fenja Kling und Patricia Schmidt mit einem kleinen Präsent. Fast hätten sie den eigenen Dirigenten vergessen.

Zwei Zugaben zum Abschied

Mit zwei Zugaben verabschiedete sich die Bläserjugend von ihrem begeisterten Publikum: musikalisch mit Jazz Rock Titel „Watermelon Man“ von Herbie Hancock aus dem Jahre 1962 arrangiert von Markus Götz für Blasorchester und zusätzlich verteilte die BJH-Music Kids Melonenstücke im Publikum.