Mittelschwere Verletzungen hat sich ein Autofahrer bei einem schweren Unfall im Wald zwischen Schweikhof und Willaringen zugezogen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, war der Mann in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr ohne Fremdeinwirkung von der Straße abgekommen, einige Meter durchs Unterholz gerast und hat sich schließlich überschlagen.

Der Mann habe Glück gehabt, heißt es seitens der Polizei, denn aufgrund der hohen Geschwindigkeit hätte der Unfall auch weit gravierender enden können. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehren Rickenbach und Herrischried unterstützten die Rettungskräfte des DRK bei der Befreiung des Verletzten aus seinem Fahrzeugwrack.

Der Mann wurde per Hubschrauber der Schweizer Rega in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache. Unachtsamkeit komme hierfür ebenso infrage wie Alkohol am Steuer.