Rickenbach vor 1 Stunde

Transporterfahrer übersieht entgegenkommendes Motorrad

Ein Transporterfahrer hat am Mittwoch, 22. Januar, in Rickenbach ein entgegenkommendes Motorrad übersehen und ist mit diesem kollidiert. Der 20 Jahre alte Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Roten Kreuz in ein Krankenhaus.