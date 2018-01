Altenschwand Trachtenkapelle Altenschwand steht gut da

Die Trachtenkapelle Altenschwand bilanziert ein gutes Jahr und ehrt langjährige Mitglieder. Versammlung wählt Luisa Sutter als Jugendvertreterin.

Mit einem nahezu unveränderten Vorstandsteam geht die Trachtenkapelle Altenschwand in das neue Vereinsjahr. So wird Tanja Kammerer ein weiteres Jahr als Vorsitzende fungieren, wie Sascha Wagner (stellvertretender Vorsitzender), Carmen Wagner (Kassiererin), Michaela Vogt (Schriftführerin), Anje Strittmatter (Protokollführerin), Thomas Schneider und Adrian Lauber (Beisitzer). Neu im Vorstand wird Luisa Sutter als Jugendvertreterin sein.

In der Hauptversammlung am Sonntagnachmittag im Probenlokal konnte über ein gut verlaufenes Jahr berichtet werden. Traditionell wurden die Narren am Fastnachtsmontag begleitet, auf dem Spielplatz ein gelungenes Fest veranstaltet und beim Jubiläum der Rickenbacher Feuerwehr das Publikum musikalisch unterhalten. Auch beim Kreistrachtenfest waren die Hartschwander präsent, spielten Geburtstagsständchen und verschönerten mehrere kirchliche Feste. So gab es großes Lob für Pfarrer Bernhard Stahlberger, der es ermöglichte, dass die Trachtenkapelle bei mehreren kirchlichen Festen den Gottesdienst oder die Prozession musikalisch mitgestalten durften.

Ein Höhepunkt war das Jahreskonzert im Dezember in Willaringen. In einem Probenwochenende bereitete sich die Kapelle auf den gelungenen Auftritt vor. Dem stimmte auch Dirigent Herbert Gramsch zu. In seinem Schreiben betonte er das Engagement der Mitglieder, die den erfolgreichen Konzertauftritt ermöglichten. „Ich bin gerne in Altenschwand Dirigent“, gab er preis. Carmen Wagner konnte über eine gute Kassenlage berichten, obwohl allein für Instrumente 2700 Euro und 900 Euro für Noten aufgewendet werden mussten.

Derzeit hat die Trachtenkapelle Altenschwand 47 aktive Mitglieder. Zwölf Jugendliche sind derzeit in Ausbildung. Dankesworte gingen an Claudia Schneider, die sich um die Zöglingsausbildung kümmert. In 45 Proben bereitete sich die Kapelle für die 18 Auftritte vor. Beste Probenbesucher waren Annika Schneider, Carmen Wagner und Herbert Gramsch, gefolgt von Thomas Schneider und Sascha Wagner. Ein Präsent durfte die Vorsitzende für ihre gute Arbeit entgegennehmen, wie auch Janik Puschulte, der seit zehn Jahren der Trachtenkapelle angehört. Bürgermeister Dietmar Zäpernick, der auch die Neuwahlen leitete, gab seiner Freude über das große Engagement des Vereins Ausdruck. Über einen etwaigen Umbau oder Neubau des Probenlokals konnte er nur soweit berichten, dass Planungen bereits gemacht seien, in diesem Jahr noch ein Zuschussantrag gestellt werde aber frühestens 2019 mit den Arbeiten begonnen werden könnte.

Ein Höhepunkt wird das Schulplatzfest in Altenschwand sein, das diesmal am Samstag, 30. Juni, und am Sonntag, 1. Juli, stattfinden wird.

Der Verein

Die Trachtenkapelle Altenschwand besteht seit über 100 Jahren und zählt 47 Musiker. Dirigiert wird die Kapelle von Herbert Gramsch aus Dogern. Vorsitzende ist Tanja Kammerer Telefon 07765/918 36 65.