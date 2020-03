von Christiane Sahli

Mit einem auf wesentlichen Posten veränderten Vorstand geht der Musikverein Heimatklang Hütten in die kommenden Jahre. In der Hauptversammlung am Freitag wurde Erwin Gutmann zum neuen Vorsitzenden, Lea Schmidt zu Schriftführerin und Diana Metzger zur Kassiererin gewählt. Dirigent Markus Wagner zeigte sich mit den Leistungen seiner Musiker sehr zufrieden.

Lea Schmidt (Schriftführerin), Erwin Gutmann (Vorsitzender) und Diana Metzger (Kassierin) übernahmen wichtige Ämter im Vorstand des Musikvereins (von links). | Bild: Christiane Sahli

Stühlerücken im Vorstand stand in der Hauptversammlung der Hüttener Musiker an. Nachdem Rainer Eckert nach sechs Jahren an der Spitze des Vereins auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte, wurde Erwin Gutmann zu seinem Nachfolger gewählt. Lea Schmidt folgt Mareike Wagner, die ihren Hut ebenfalls nicht wieder in den Ring geworfen hatte, im Amt der Schriftführerin nach. Erstmals als Kassiererin gewählt wurde Diana Metzger, die das Amt allerdings bereits kommissarisch verwaltet hatte. Neu im Amt sind auch Jugendvertreterin Nora Eschbach und Beisitzer Jonas Mosch. Im Amt bestätigt wurden die stellvertretende Vorsitzende Daniela Allgaier und Beisitzerin Bianca Wagner. Eckert bleibt dem Vorstand als Beisitzer treu.

Bad Säckingen Hamster-Käufe: Angst vor Corona-Virus sorgt für leere Regale in Bad Säckingens Supermärkten Das könnte Sie auch interessieren

Neun Auftritte standen im vergangenen Jahr auf dem Programm des Musikvereins, unter anderem beim Bezirksmusikfest in Eggingen, beim Dorffest in Wallbach, bei einem Schlossparkkonzert in Bad Säckingen und im Ort unter anderem beim Maiblasen. Einer der musikalischen Höhepunkte des Jahres war das Jahreskonzert Anfang Dezember.

Lob für Engagement der Musiker

Dirgent und Jugendleiter Markus Wagner zeigte sich mit den Leistungen seiner Musiker sehr zufrieden. Die Auftritte hätte durchweg gut geklappt. „Wir können uns hören lassen“, so Wagner. Als absolut zufriedenstellend bezeichnete der Dirigent den Probenbesuch von 85 Prozent, bei den Registerproben lag der Durchschitt gar bei 88 Prozent. Das Lob von Wagner galt dem großen Engagement der Musiker. Derzeit werden im Verein zwölf Zöglinge ausgebildet, fünf oder sechs von ihnen werden in diesem Jahr das bronzene Leitungsabzeichen in Angriff nehmen. Zweimal monatlich erhalten die Fortgeschrittenen unter den Zöglingen die Gelegenheit, rund eine halbe Stunde mit dem Musikverein zu proben und zudem bei einem Frühschoppenkonzert leichtere Stücke mitzuspielen.

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Eckert zeigte sich begeistert von der Musik des Hüttener Vereins, das Zuhören mache Spaß, sagte er und sprach den Musikern sein Kompliment für die musikalische Qualität aus. Es sei bewegend, was im Laufe des Jahres so alles gehe, lobte Eckert das Engagement der Aktiven. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Mareike Wagner, Diana Genter, Marina Hoffmann, Erwin Gutmann und Adrian Gutmann ausgezeichnet.