von Wolfgang Adam

Die Rickenbacher Stiftung Josef Vogt hat für die überwiegend von der Landwirtschaft lebenden Dorfbewohner in Kibanda in Tansania bereits viel erreicht. So wurde die uralte, aus einem abgelegenen Tiefbrunnen bestehende Wasserversorgung enorm verbessert – dies mit dem Bau von zwei im Dorf benutzbaren Zisternen. Dafür war auch die Verlegung einer Verbindungsleitung und die Anschaffung einer Dieselpumpe notwendig.

Nun macht sich die vom Bergalinger Unternehmer Josef Vogt gegründete Stiftung an ein ebenso wichtiges Hilfsprojekt. Es betrifft den Aufbau einer vier Klassen führenden Hauptschule, was die Bildungschancen für die bislang nur in einer Grundschule unterrichtete Dorfjugend stark erhöht.

Für vorbereitende Gespräche war Josef Vogt vom 25. November bis 6. Dezember vor Ort, und er kehrte mit positiven Ergebnissen zurück. „Von der Bezirksregierung der Region Tanga wurde uns eine vollumfängliche Projektunterstützung zugesagt, und die Grundstücks- und Genehmigungsfragen sollen schnell abgearbeitet werden“, berichtete Josef Vogt vom aktuellen Projektstand.

Seine Stiftung schätzt die im Jahr 2020 anfallenden Kosten für die neue Bildungseinrichtung auf rund 60.000 Euro, die vor allem für Baumaterial und die Bereitstellung eines Richtmeisters ausgegeben werden sollen. Eigenleistungen der Bewohner, die es schon bei den Wasserversorgungsarbeiten gab, können auch hier eingeplant werden.

Weil durch klimatische Gegebenheiten ein Schulbau weniger aufwendiger als in Europa zu stemmen ist, soll es bald zu der Eröffnung einer ersten Hauptschulklasse kommen. „Wir wollen dann jedes Jahr eine neue Klasse dazubauen“, informierte Vogt mit dem Zusatz, dass sich dieses neue Projekt über mehrere Jahre erstrecken wird.

Nach jetzigen Plänen soll die Hauptschule von der im ländlichen Raum aktiven Einrichtung „Kwasemkopi Field und Agrarien Foundation“ als Eigentum übernommen werden. Die Gesellschaft gehört zur gemeinnützigen, international agierenden „Nongovernment Organisation“ (NGO). Die Kinderzahl im Dorf und dessen Umgebung reicht derzeit aus für die Bildung von Klassen mit jeweils um die 35 Schüler. Für sie bedeutet das Erreichen des für berufliche Tätigkeiten erforderlichen „Secondary-School“-Abschlusses ein großer sozialer Fortschritt.

Viele junge Männer aus der Region wollen beispielsweise landwirtschaftliche Projekte realisieren und haben nach Mitteilung von Josef Vogt inzwischen bereits mit einer Ziegen- und Geflügelhaltung begonnen. Um solch neue Einkommensmöglichkeiten abzusichern, müssen sie aber eine landwirtschaftliche Grundausbildung absolvieren, die häufig Internatschulen anbieten.

Hilfen bei der Qualifizierung für diese Fachschulen wie auch bei finanziellen Problemen können somit zu einer längerfristigen Aufgabe der Rickenbacher Stiftung werden. In der Erhöhung der Bildungschancen von Afrikanern sieht Josef Vogt zudem die nachhaltigste und auch effektivste Möglichkeit einer Hilfe zur Selbsthilfe.

Auf dem Weg zu dem angestrebten Ziel sind in der Region aber noch weitere Aufgaben zu bewältigen – wie die Herstellung einer belastbaren Straßenverbindung zu größeren Orten, in denen beispielsweise die Produkte der Landwirtschaft verkauft werden könnten. Bei den Vorgesprächen im Dezember wurde Vogt signalisiert, dass es gute Kontakte des deutschen Tansaniavereins zum Präsidenten des Landes gibt, der nach den Kenntnissen der Stiftung die Korruption bekämpfen und Infrastrukturen verbessern will.