Rickenbach So werden die Arbeiten an der Erweiterung des Feuerwehrhauses ausgeschrieben

So werden die Arbeiten an der Erweiterung des Feuerwehrhauses ausgeschrieben

Die Arbeiten für die Erweiterung des Feuerwehrhauses sollen in zusammengehörenden Aufträgen ausgeschrieben werden

Die Arbeiten für den Erweiterungsbau an das Feuerwehrhaus in Rickenbach sollen in gewerblich zusammengehörenden Aufträgen ausgeschrieben werden. Somit wird nicht jede Arbeit einzeln, sondern mehrere zu vergebende Arbeiten zusammen ausgeschrieben. Darüber hat der Technische Ausschuss bei seiner Sitzung am Dienstag beraten.

Angeregt wurde die Diskussion über die Art der Ausschreibung von Hubertus Matt (CDU). Er plädierte dafür, die Bauaufträge pauschal an einen Unternehmer zu vergeben. Denn die Ausschreibungsunterlagen, die für das 2001 errichtete Feuerwehrhaus verwendet wurden, seien baurechtlich noch auf dem aktuellen Stand. "Wir können für die Erweiterung diese ehemaligen Ausschreibungen verwenden", so Matt. Anstatt einer einzigen Ausschreibung, hat sich der Ausschuss nun darauf geneigt, die Ausschreibung in zwei bis drei Losen durchführen zu wollen.