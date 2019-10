Als vor fünf Wochen die Sommerferien endeten, begann mit dem Unterricht auch wieder der Schülerverkehr. Unter den Passagieren, aber auch unter den Busfahrern fanden sich einige neue Gesichter. Und wie zu Beginn eines fast jeden neuen Schuljahrs gab es auch dieses Mal wieder kleinere Hürden zu überwinden.

Nikolaus Albiez, stellvertretender Niederlassungsleiter der Südbaden Bus GmbH (SBG) in Waldshut, kennt die Anrufe besorgter Eltern: Da haben sich Streckenführungen gegenüber dem vergangenen Jahr geändert, da hat ein Schulbus den Fahrplan nicht eingehalten. Da hat ein Kind keinen Sitzplatz erhalten und musste während der Fahrt stehen. Viele Eltern gingen mit falschen Erwartungen an den Schulbusverkehr heran, so Albiez.

Schülerverkehr auf dem Hotzenwald

www.wtv-online.de Auf dem Hotzenwald wird der Schülerverkehr von der Südbaden Bus GmbH gewährleistet. Die kann sich auf vier Partnerunternehmen in der Region stützen. Dadurch werden Leerfahrten und Standzeiten vermieden, indem die Busse am Morgen auf dem Wald starten und nicht von einer Zentrale. Aktuell fahren auf dem Wald die Linien 7327, 7328, 7329 mit wechselnden Streckenführungen. Der Hotzenwald ist eine einheitliche Tarifzone. Auf allen Strecken des Verkehrsverbundes Waldshut (WTV) wird die Bahncard ermäßigend anerkannt. Tarif- und Streckeninfos im Internet:

Stehplätze sind grundsätzlich zulässig

So seien auch bei Überlandfahrten Stehplätze zulässig, erklärt SBG-Vertreter Albiez. Allerdings achte das Unternehmen besonders auf den kurvenreichen Strecken des Hotzenwalds darauf, dass sich dies in Grenzen hält. Am Hochrhein oder im Wiesental seien stehende Schüler in Bussen zu Stoßzeiten durchaus üblich. Ein normaler barrierefreier Niederflurbus der SBG biete 45 Sitzplätze und sei für zusätzliche 40 Stehplätze ausgelegt.

Auf Lösungssuche mit dem Landratsamt

Mit dem Landratsamt gibt es eine Übereinkunft, dass für den Fall einer regelmäßigen Auslastung dieser Stehplätze zu 90 Prozent nach einer neuen Lösung gesucht werden muss. Zum neuen Schuljahr wurde dies auf der stark frequentierten Strecke Bad Säckingen-Wehr-Schopfheim bereits umgesetzt.

Hier wird jetzt ein Gelenkbus mit größerer Kapazität für den Schülerverkehr eingesetzt. Zur Schulzeit morgens sind hier vier Busse gleichzeitig am Start.

Schulen auf dem Hotzenwald zufrieden

Auf den Hotzenwald-Routen zwischen Herrischried, Rickenbach oder Görwihl und Wehr, Bad Säckingen oder Laufenburg sind morgens und mittags zu Schulzeiten zwölf Busse für die Schüler unterwegs. In diesem Jahr können auch alle Ortsteile abgedeckt werden. Die Schulen auf dem Wald zeigen sich auf Nachfrage zufrieden mit diesem Angebot.

Die Verkehrsbetriebe stützen sich, anders als von vielen vermutet, bei ihrer Bedarfsplanung auf die Erfahrungswerte vergangener Jahre. Dabei werden Auslastung von Strecken oder Fahrgastzahlen von den Busfahrern weitergegeben. Anderes Zahlenmaterial steht nicht zur Verfügung.

Insgesamt nehmen Fahrgastzahlen ab

Die Erfahrung besagt, dass mit der kühleren Witterung mit einem Anstieg der Fahrgastzahlen zu rechnen ist, wenn ältere Schüler vom Mofa oder Fahrrad auf den öffentlichen Bus umsteigen. In diesem Jahr sind es zirka 30 Schüler mehr, die den Schulbusverkehr auf dem Hotzenwald nutzen.

Insgesamt gehen jedoch die Schülerzahlen und damit auch die Fahrgastzahlen leicht zurück. Schulbusse dürfen außerorts mit 80 Stundenkilometern Geschwindigkeit fahren. Werden Stehplätze genutzt, reduziert sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer. Daraus resultierende Fahrzeitänderungen werden in der Regel vom Plan aufgefangen.

Lehrer fahren als Begleitperson mit

Gerade für die Schulanfänger ist der Zahlen-Dschungel der Buslinien eine echte Herausforderung. Nicht jeder Bus der Linie 7328 auf der Strecke Todtmoos-Bad Säckingen fährt die gleiche Route. Viele Schulanfänger können die Zahlen, nicht aber die Ortsangaben lesen.

Hier haben Schulen und Landkreis ein gemeinsames Lösungsangebot. An der Grundschule Rickenbach zum Beispiel fährt mittags und nachmittags ein Lehrer als Begleitperson kostenlos bis zum Busbahnhof mit, um dort die Kinder auf die richtigen Busse in ihre jeweiligen Ortsteile zu bringen.

Dieses Angebot können im ersten Schulhalbjahr aber auch Angehörige der Schulanfänger in Anspruch nehmen. Drei Wochen lang wird ein solches personengebundenes kostenloses Begleitticket von der SBG ausgestellt. Erhältlich ist es in den Kundencentern der SBG in Waldshut, St. Blasien oder Schopfheim.

