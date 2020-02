Die Gemeinde Rickenbach hat sich für das laufende Jahr 2020 viel vorgenommen und wird sich stärker verschulden. Vor allem der Schulhausneubau und Umbau sowie der Breitbandausbau für schnelles Internet werden kräftig zu Buche schlagen.

Die Weiterführung des Schulbauvorhabens ist mit einem Ansatz von 3,7 Millionen Euro versehen, der erste Abschnitt für den Breitbandausbau für 1,4 Millionen Euro. Weitere prägende Ausgaben sind die Sanierung der Fassade der Sporthalle (35.000 Euro), die Aufstellung des Bebauungsplans und die Erschließung weiterer Wohnbaufläche im Sonnenweg in Altenschwand (130.000) sowie die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehrabteilung Willaringen (22.500 Euro).

Hinzu kommt die Weiterführung oder der Abschluss verschiedener Projekte aus den Vorjahren, unter anderem die Erweiterung des Gerätehauses für die Feuerwehrabteilung Rickenbach-Altenschwand in Rickenbach (115.000 Euro) und die Sanierung der Straße „Im Bergfeld„ in Altenschwand (300.000 Euro).

Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Rickenbach sind 115.000 Euro veranschlagt. | Bild: Peter Schütz

Der Haushalt 2020, den der Gemeinderat kürzlich genehmigt hat, sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,8 Millionen Euro vor, die laut Rechnungsamtsleiterin Hildegard Bayer „vor allem durch die beiden Großinvestitionen Schule und Breitband erforderlich wird“.

Die effektiv aufzunehmende Darlehenshöhe kann jedoch abweichen, da für beide Projekte noch Förderbescheide ausstehen. So wurde laut Bayer 2020 ein weiterer Antrag auf Ausgleichstockmittel für das Schulbauvorhaben gestellt. Auch die Landesfördermittel für den Breitbandausbau sind beantragt, die Förderzusage liegt jedoch noch nicht vor. Der Preis für die Vorhaben: „Der Schuldenstand geht relativ steil nach oben“, sagte Hildegard Bayer. In Zahlen: die Schulden steigen von 1,3 auf 5,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von 4,1 Millionen Euro entspricht. Aber eben: Die Landeszuschüsse sind noch nicht miteingerechnet. Wodurch der Schuldenstand Ende 2020 geringer ausfallen könnte.

Die weiteren beschlossenen Investitionen: 80.000 Euro für den Umbau und die Erweiterung des Schulhauses in Altenschwand; die Ausstattung der Grundschule in Rickenbach mit digitalen Medien für 76.000 Euro; 75.000 Euro werden die Beteiligung der Gemeinde am Abbau eines Strommastens im Schaffeld und für einen neuen Gehweg kosten. Die Ausrüstung der Feuerwehr mit Digitalfunk wird 40.000 Euro, die Polymerloseanlage für die Kläranlage 37.000 verschlingen. Die Einrichtung eines Gemeindearchivs ist mit 25.000 Euro veranschlagt.