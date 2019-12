Die Gemeinde Rickenbach wird im kommenden Jahr viel Geld in die Infrastruktur der Freiwilligen Feuerwehr investieren. In der kürzlich erfolgten Beratung des Haushaltes 2020 genehmigte der Gemeinderat Ausgaben von 22.500 Euro für einen Mannschaftstransportwagen für die Abteilung Willaringen. Der vorhandene MTW ist 35 Jahre alt und soll durch einen von Schluchseewerk AG gespendeten Neunsitzer ersetzt werden.

Keine Zuschüsse für Fahrzeug

Die Kosten entstehen durch den Umbau für Feuerwehrzwecke. Eine Bezuschussung durch das Land ist aufgrund des Alters des Fahrzeugs nicht möglich. Ein vergleichbares Neufahrzeug liegt etwa bei 55.000 bis 60.000 Euro.

Investiert wird auch in den Atemschutz. Um die Atemschutzgerätewartung vollumfänglich erfüllen zu können und die vorhandenen Gerätewarte zu entlasten, sollen zwei weitere Personen ausgebildet werden und künftig die entsprechende Aufwandsentschädigung von 300 Euro pro Jahr und Person erhalten – macht insgesamt 2500 Euro.

Funkvernetzte Rauchwarnmelder

2000 Euro soll in die Beschaffung von drei Übungspuppen, 5000 Euro in den Einbau von Sicherheitsbeleuchtungen in den Durchgangs- und Umkleidebereichen in allen Gerätehäusern sowie ebenfalls 5000 Euro in die Ausstattung der Gerätehäuser mit funkvernetzten Rauchwarnmeldern. Dabei handelt es sich um einen vorbeugenden Brandschutz für Gerätehäuser. Bei Alarm wird eine SMS an die Mannschaften geschickt, so können Brände schneller entdeckt werden. Dafür müssen in allen Gerätehäusern, außer Rickenbach, neben der Beschaffung der entsprechenden Anlagen ein Internetzugang eingerichtet werden.

Die letzten zwei Investitionen blieben nicht ohne Widerspruch. Peter Kermisch monierte mit Blick auf die geplante Zusammenlegung der Abteilungen in drei Ausrückebereiche: „Wir genehmigen Investitionen für Bruchbuden, deren Ende absehbar ist.“

Tablets statt Papier

Widerspruch gab es auch beim Vorschlag der Verwaltung, 15.000 Euro für Tablets zur Einführung eines elektronischen Gemeinderatsinformationssystems auszugeben. „Vom Umweltgedanken her ziehe ich jedes Bündel Papier diesen Kisten vor“, fand Martina Lütte, „da machen wir ein Fass auf mit Folgekosten“.

Bürgermeister Dietmar Zäpernick will die Kosten ermitteln lassen, „erst dann werden wir entscheiden, ob wir sie anschaffen“. Klare Voten gab es hingegen für Ausgaben für die Ausstattung der Grundschule mit digitalen Medien (76.000 Euro), für die Fördermittel möglich sind. 80.000 Euro sollen für eine übergangsweise Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe zur Deckung des ermittelten Betreuungsbedarfs gesteckt werden.

Abwasserwirtschaft

Weiterer Investitionsschwerpunkt ist die Kläranlage Willaringen. Dort soll eine neue Polymerlöseanlage eingebaut werden. Kosten: 37.000 Euro. Bei der vorhandenen Anlage wird für rund 10.000 Euro pro Jahr Flockmittel mit Wassereimern dosiert. Dies ist zeitaufwändig und ungenau, zudem spielen auch arbeitsschutzrechtliche Gesichtspunkte eine Rolle.

Die jetzige Anlage ist störanfällig, die elektrische Steuerung veraltet und teilweise korrodiert. Mit einer neuen Anlage könnte die Dosierung exakter erfolgen, so dass Einsparungen von bis zu 3000 Euro pro Jahr möglich wären.

Kindergarten Hottingen

Beim Kindergarten Hottingen soll für 10.000 Euro ein neuer Spielturm errichtet werden. Beim bisherigen Turm sind laut Bauhof zu viele Reparaturen nötig, um ihn wieder nutzbar machen zu können. Auch die Gartenhütte soll für 3500 Euro erneuert werden.

Weitere Investitionen

50.000 Euro sind für den Katastrophenschutz; 80.000 Euro für die übergangsweise Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe zur Deckung des ermittelten Betreuungsbedarfs geplant; 10.000 Euro schließlich für die Neugestaltung der Ortseingänge. Die für die Vereinshalle in Hottingen vorgesehenen Maßnahmen – Lärmschutz, Einbau einer Tür als zweiter Fluchtweg, Holzbauarbeiten an der Empore und die Erneuerung des Bodenbelags – hat der Gemeinderat aufgeschoben. Das Gremium will sich zuerst im Rahmen einer Klausurtagung im Frühjahr 2020 ein Bild vom Zustand der Vereinshalle machen. Danach soll ein Konzept erarbeitet werden.