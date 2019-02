Noch sieht es in der Gemeinde Rickenbach bezüglich Breitband und schnellem Internet mau aus. Doch im Hintergrund wird fleißig daran gearbeitet. Bürgermeister Dietmar Zäpernick berichtete dem Gemeinderat in dessen Sitzung am Dienstagabend über eine Fördermittelberatung anbietende Firma namens atene KOM GmbH, derer sich die Gemeinde nun bedient. „In Bund und Land hat man gemerkt, dass alles zu kompliziert war“, sagte Zäpernick mit Blick auf die Fördermittelanträge, „jetzt gibt es ein neues, einfacheres Fördersystem“.

Neue Bedingungen erleichtern Förderanträge

Die neuen Zuschussbedingungen würden die Arbeit der Gemeinden bezüglich Förderanträgen erheblich erleichtern, erklärte Zäpernick gestern auf Anfrage dieser Zeitung. „In der Sache Zuschüsse sind wir mitten drin“, sagte er. Der Gemeinde Rickenbach sei in Aussicht gestellt worden, dass in zwei Monaten entschieden wird, in welcher Höhe die Gemeinde Rickenbach für den Ausbau des Breitbandverbundes auf Gemeindegebiet bezuschusst wird.

„Wir sind auf einem guten Weg“, so Zäpernick. Allerdings muss noch ein Markterkundungsverfahren durchgeführt werden. „Das dauert acht Wochen“, so Zäpernick. Konkret: Vor der Beantragung von Fördermitteln muss der Antragsteller die Ausbaupläne privater Netzbetreiber für die nächsten drei Jahre abfragen. Zäpernick: „Wir müssen in Erfahrung bringen, was andere Anbieter hier vorhaben.“

Zuschüsse von bis zu 90 Prozent sind möglich

In punkto Breitbandausbau arbeiten die Gemeinden Rickenbach und Herrischried zusammen. Vorgesehen ist, dass bis 2021 die Backbone-Verbindung des Landkreises Waldshut zur Rickenbacher Gemarkung stehen soll. „Bis dahin“, so Dietmar Zäpernick, „wollen wir die eigenen Verbundleitungen erstellt haben – oder zumindest so viel wie möglich“. Ob es gelingt, hängt auch davon ab, ob ein Tiefbauunternehmen rechtzeitig ins Boot geholt werden kann. Kosten nannte Zäpernick keine. „Es handelt sich um mehrere Millionen Euro“, erklärte er, „zehn Prozent davon bleiben an der Gemeinde hängen“. Das heißt, dass Zuschüsse von bis zu 90 Prozent möglich sind.

Damit diese auch wirklich bewilligt werden, hat Rickenbach mit Herrischried bei atene KOM angedockt. Dieses Unternehmen hilft und unterstützt, nach eigenen Angaben, „bei der Fördermittelakquise, dem Finanzmanagement sowie der Fördermittelverwaltung. Dies gilt für nationale Programme wie für EU-Fördermittel gleichermaßen“. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln ist für viele Kommunen die einzige Möglichkeit, größere Vorhaben im Bereich der regionalen Entwicklung umzusetzen. Voraussetzung für die Bewilligung von Geldern aus öffentlichen Kassen sind klare Konzepte, das Einhalten administrativer und inhaltlicher Vorgaben sowie eine zielgerichtete Umsetzung der Projekte.

