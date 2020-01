Die Rickenbacher Gemeinderätin Martina Lütte (WIR) will, dass bei Sommerfesten und ähnlichen Veranstaltungen in der Gemeinde der Klimanotstand ausgerufen wird. Das erklärte sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag mit Blick auf das „Hördöpfelfäscht“ im September, wo sie sich bei einem Anbieter über die Verwendung von Plastikgeschirr und Plastikbesteck gewundert hat.

Lütte sprach in dem Zusammenhang von einem „Negativbeispiel“. Ihre Forderung: „Grundsätzlich sollte an solchen Anlässen Einweggeschirr oder kompostierbare Behälter verwendet werden.“ So etwas könne über die örtliche Polizeiverordnung geregelt werden könnte. Lüttes Fraktionskollege Peter Kermisch sagte zu dem Vorstoß: „Es ist schwierig, Plastikgeschirr zu verbieten, aber es passt nicht in die heutige Zeit und nicht zu Rickenbach als Luftkurort.“