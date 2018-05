Rickenbach Pro-Juve-Tagesgruppe Marienwald ist jetzt in der Schule für Erziehungshilfe St. Fridolin zu finden

Pro-Juve-Tagesgruppe Marienwald ist jetzt in der Schule für Erziehungshilfe St. Fridolin zu finden

Die Tagesgruppe Marienwald der Pro Juve – Caritas Jugendhilfe Hochrhein – ist nun in der Schule für Erziehungshilfe St. Fridolin in Rickenbach untergebracht. Warum, das erfahren Sie hier.

Die Tagesgruppe Marienwald hat ein neues Domizil. Nach weitreichenden Umbaumaßnahmen wurden die neu gestalteten Räume der staatlich anerkannten Schule für Erziehungshilfe St. Fridolin, Außenstelle Rickenbach, am Samstag offiziell eingeweiht.

Die Tagesgruppe, wie die Schule ein Kind der Pro Juve – Caritas Jugendhilfe Hochrhein, ist von ihrem bisherigen Standort im Haupthaus des Gebäudekomplexes ins Schulgebäude umgezogen.

Geschäftsführer Martin Riegraf konnte zahlreiche Schüler, Eltern sowie unter anderem Vertreter der Gemeinde, der Schule, der Caritas, des Jugendamtes und des Stiftungsrates begrüßen. Von der Pfarrei St. Wendelinus Hotzenwald war Pastoralreferentin Regina Jaekel gekommen, die die neuen Räumlichkeiten segnete.

Auslöser der Umgestaltung, so Riegraf, waren umfangreiche Brandschutzauflagen, die zunächst den weiteren Fortbestand des Gebäudes in Frage gestellt, letztlich aber zur Sicherung des Standortes und zugleich zu einer Verdichtung der Nutzung geführt hatten. Da die Schülerzahlen eher rückläufig sind – derzeit werden von sechs Lehrkräften rund 30 Schüler in drei Klassenstufen unterrichtet – entstand die Idee, die Tagesgruppe ins Schulhaus zu integrieren.

Wände mussten versetzt, einer möglichen Rauchentwicklung entgegenwirkende abtrennbare Bereiche geschaffen und entsprechend Türen zum Treppenhaus hin eingebaut werden. Außerdem wurde ein zweiter Fluchtweg in Form einer Außentreppe angebracht.

Zwei große, helle Gruppenräume für die Tagesgruppe entstanden. Diese deckt die Nachmittagsbetreuung für einzelne Schüler zwischen 12.15 Uhr und 17 Uhr ab. Momentan werden in der Tagesgruppe acht bis neun Schüler von drei Erziehern betreut.

Nach einem Begrüßungslied durch die Schüler und den von Riegraf vermittelten Erläuterungen zu Begründung und Umfang der Umbaumaßnahmen versammelte Regina Jaekel die anwesenden Schüler um sich und sang mit ihnen ein von Gesten begleitetes Lied, gefolgt von einem Psalmtext, den die Kinder an alle Gäste verteilt hatten und der entsprechend auch von allen gelesen wurde.

Anknüpfend an den Text der folgenden Lesung erklärte sie, wenn ein guter Geist in den neuen Räumen herrsche, dann sei Jesus auch anwesend, und jeder könne sich angenommen fühlen, keiner sei allein. In Verbindung mit Fürbitten und weiteren Liedern segnete sie danach das neu gestaltete Gebäude. Zum Abschluss sprachen alle gemeinsam das „Vater unser“.

Im Anschluss führten einige mit einem Button als Experten kenntlich gemachte Schüler durch die Räume und beantworteten Fragen. Es gab ein Quiz zum Gebäude, überall verteilt waren Exponate der Schüler zum Thema „Selbstporträt“ ausgestellt und neben Kaffee und Kuchen für die Besucher wurde auch Kinderschminken sowie Spiele im Schulhof angeboten.