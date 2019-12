von sk

Ein geparkter Ford Pick-Up wurde am Samstag, 30. November, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kirchstraße in Rickenbach beschädigt. Der unbekannte Verursacher stieß zwischen 14.15 und 14.35 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den Ford. Dabei wurde allein am Ford ein Blechschaden von rund 4000 Euro verursacht. Da auf dem Parkplatz sehr viel los war, hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0, auf Zeugenhinweise.