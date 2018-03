vor 11 Stunden hak Rickenbach Ob kommunal oder regional – die Freien Wähler beschäftigen viele Themen

In der Hauptversammlung diskutierten die Freien Wähler zahlreiche Themen aus der Gemeinde Rickenbach und dem Landkreis Waldshut. Themen waren die Schließung des Spitals Bad Säckingen und das geplante Atomendlager in Grenznähe. Zu Projekten in Rickenbach nahm Bürgermeister Dietmar Zäpernick Stellung.