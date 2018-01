Hotzenwald Notarzt gegen Rettungshelikopter in Hütten

Ulrich Grote hält die Stationierung eines Helikopters im Hotzenwald nicht für sinnvoll. "Es gibt kaum eine Ecke in Deutschland, die besser mit Rettungshubschraubern versorgt ist als wir hier." Der erfahrene Helfer hält zusätzliche 24-Stunden-Rettungswachen und den Einsatz von Notfallsanitätern für die bessere Alternative.

Helfer benötigen bei medizinischen Notfällen im Landkreis Waldshut, insbesondere aber im Hotzenwald mehr Zeit als anderswo, um zum Einsatzort zu gelangen. Verbesserung soll die Stationierung eines Rettungshubschraubers in Hütten bei Rickenbach bringen. Dies strebt die Björn-Steiger-Stiftung an. Unterstützung erhielt sie dafür in den letzten Wochen von Landrat Martin Kistler, vom Kreis-Dezernenten Walter Scheifele, von Peter Hofmeister vom DRK oder von der CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller. Ihnen widerspricht jetzt ein langjähriger Notarzt.

"Es gibt kaum eine Ecke in Deutschland, die besser mit Rettungshubschraubern versorgt ist als wir hier", sagt Ulrich Grote. Er muss es eigentlich wissen. Der 70-Jährige kann auf bald vier Jahrzehnte Erfahrung als Notarzt zurückblicken. Seit 1978 leistet er ärztliche Hilfe in medizinischen Notfällen. Während der 90er Jahre und erneut seit 2013 vom Notarzt-Standort Bad Säckingen aus, wo Grote und seine Kollegen 24 Stunden am Tag in Bereitschaft sind. Bis Schwörstadt, Albbruck, Görwihl oder Hasel reicht das Einsatzgebiet.

"Ich als Notarzt hatte bei Hubschraubern noch nie Probleme mit zu langen Wartezeiten", erklärt Grote. Bei Notfällen im Landkreis Waldshut bringen Rettungshelikopter verschiedener Organisationen Hilfe aus der Luft: die deutsche DRF von Freiburg und Villingen-Schwenningen aus sowie aus der Schweiz die Rega von Basel und Zürich, die AAA von Birrfeld aus. Die Stationierung eines weiteren Hubschraubers bei Hütten, wie ihn die Björn-Steiger-Stiftung anstrebt, hält Grote deshalb nicht für nötig.

Probleme beim Rettungs- und beim notärztlichen Dienst im Landkreis sieht Grote dennoch. Das beginne damit, dass seit der Schließung des Bad Säckinger Krankenhauses wesentlich weitere Fahrten notwendig seien als früher. Während dieser zusätzlichen Fahrtzeiten seien Sanitäter und Notärzte für andere Einsätze natürlich nicht verfügbar. Verbessert werden kann die bodengebundene Hilfe nach Grotes Ansicht durch die Einrichtung weiterer rund um die Uhr besetzter Rettungswachen. Außerdem bricht er eine Lanze für den stärkeren Einsatz von Notfallsanitätern: "Wenn die bei uns machen dürften, wofür sie ausgebildet sind, und was ihre Kollegen in der Schweiz tun dürfen, dann wären wir bei der Hilfsfrist sehr viel weiter."

Auch bei der Hilfe aus der Luft sieht Grote Verbesserungsmöglichkeiten. Seit 2003 gibt es einen Rahmenvertrag mit der Schweizer Rega über Einsätze über die Grenze hinweg. Hilfe aus der Schweiz werde deshalb zunächst immer erst bei der Rega angefordert, so Grote. Erst, wenn die keine Maschinen verfügbar habe, kämen andere zum Zuge. Würde stattdessen grundsätzlich stets der am nächsten zum Unglücksort stationierte Schweizer Helikopter gerufen, wäre die Hilfe nach Grotes Einschätzung oft schneller vor Ort.