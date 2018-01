Rickenbach Neues Jahr mit Herausforderungen für die Gemeinde Rickenbach

Beim Neujahrsempfang in Willaringen lobte Bürgermeister Zäpernick die Einsatzkräfte bei Sturm Burglind, betonte aber, dass die Krisenbewältigung weiter verbessert werden soll. Flächendeckendes Breitband wird es nicht vor 2022 geben, um Förderungen nicht zu gefährden.

Breitband, Schule und Unwetter bildeten die Eckpunkte der Rede von Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick anlässlich des Neujahrsempfangs am Dienstagabend in der Gemeindehalle Willaringen.

An der von rund 200 Personen besuchten Veranstaltung, unter ihnen auch der frühere Bürgermeister und heutige Präsident des Schwarzwaldvereins Georg Keller, zeigte Zäpernick einige Herausforderungen des noch frischen Jahres auf. Dazu zählte er das Krisenmanagement aufgrund der Erfahrungen aus dem Sturmtief „Burglind“ am 3. Januar, das zu großflächigen Stromausfällen geführt hatte. Trotz der Einsätze von 55 Monteuren und Technikern, die 60 Schäden allein im Mittelspannungsnetz zu beheben hatten, blieben Egg, Jungholz, Schweikhof und Willaringen zum Teil 24 Stunden lang ohne Strom. Zäpernick bedankte sich für „die Besonnenheit in dieser extremen Situation“. Aber: „Wir werden die Erfahrung zum Anlass nehmen, unser Krisenmanagement zu überarbeiten“, sagte er.

Er könne sich vorstellen, „dass die Gemeindehalle in Willaringen künftig Anlaufstelle für die Bürger bei einem Stromausfall wird und dass hier mit Notstromaggregaten weiter für Strom gesorgt wird“. Denn klar sei, „dass wir uns mitten im Klimawandel befinden und sich solche Geschehnisse wiederholen“.

Die Digitalisierung bezeichnete Zäpernick als „drängendes Thema“. Er sei zufrieden, „dass wir uns auf dem Weg dazu befinden, einen schnellen Breitbandanschluss für jeden Haushalt möglich zu machen“. Konkret: „Wir werden circa im Jahr 2021 die Backbone-Anschlüsse erhalten. Nun beginnt in diesem Jahr die Bedarfsabfrage.“ Woran er sich störte: „Breitband ist nahezu typisch für die Aufgabenverteilung von oben nach unten.“ Tatsächlich sei der Bund für die Grundversorgung zuständig, aber in dem Fall müssten die Kommunen für die Vernetzung im ländlichen Bereich, wenn auch mit Fördermitteln, aufkommen.

Um diese Förderung nicht zu gefährden, dürften die Kommunen durch keine andere Maßnahmen das Internet zu verbessern versuchen. „Das würde dazu führen, dass wir dann keinen Bedarf mehr hätten und die Verlegung von Glasfaserkabeln, die für die Gemeinde Rickenbach zig Millionen kosten, nicht förderfähig wären“, so Zäpernick. Deshalb habe der Gemeinderat entschieden, die Förderung nicht zu gefährden. Sein Fazit: „Wir müssen also leider noch vier Jahre aushalten.“

Positives berichtete er von der Rickenbacher Schule: „Wir können im Sommer 2018 mit dem Neubau beginnen und anschließend den bestehenden Teil sanieren.“ Und: „Das wird neben der Arbeit auch sehr viel Geld verschlingen, ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass das Geld kaum besser anzulegen ist, als für unsere Zukunft.“

Die musikalische Umrahmung gestalteten Kinder von der Jugendmusikschule Bad Säckingen. Die Verpflegung der Gäste übernahm die Feuerwehrabteilung Willaringen. Bernhard Schleicher, Kommandant der Feuerwehrabteilung Bergalingen, gab bekannt, dass die Abteilung vom 28. bis 30. Juli ihr 75-jähriges Bestehen feiern wird.