In Egg brodelt es. Ursache sind Lärmbelästigungen von Anwohnern durch nächtliche Benutzer des Spielplatzes am Walderlebnispfad Maisenhardt. „Wenn‘s warm wird, wird dort Party gemacht“, berichtete Bürgermeister Dietmar Zäpernick im Gemeinderat am Dienstag. Die Gemeindeverwaltung sei von betroffenen Anwohnern über Ruhestörungen in Kenntnis gesetzt und aufgefordert worden, dagegen etwas zu unternehmen: Etwa, indem der Platz für die Öffentlichkeit geschlossen wird.

Der Haken ist: Der Spielplatz gehört dem Forst Baden-Württemberg, außerdem ist die Zufahrt öffentlich. Hinzu kommt, dass ein Schild die Besucher auffordert, den Platz „mit Einbruch der Dunkelheit sauber und aufgeräumt zu verlassen“. Für Gemeinderätin Martina Lütte ist dies ein „zu braves Schild“. Ihr Vorschlag: „Es müsste ein offizielles Verbotsschild her.“ Etwa eines mit dem Hinweis, dass die Benutzung des Spielplatzes nach Einbruch der Dunkelheit nicht erlaubt ist.

Wenn Autos trotz Verbots nachts vor dem Spielplatz stehen würden, könnten deren Kennzeichen fotografiert und der Polizei zur Anzeige gebracht werden. Aber: „Ich würde einen Teufel tun, den Spielplatz zu schließen“, so Lütte. Volker Matt regte an, lediglich das Grillen zu verbieten, den Spielplatz aber offen zu lassen; er stellte klar: „Das ist eine stark frequentierte Ecke, wir müssen handeln.“

Liselotte Schleicher machte den Vorschlag, den Grillplatz in eine Art Sandkasten umzufunktionieren. Dann wäre nichts verloren, weil nach ein paar Jahren, sollte sich die Lage beruhigt haben, der Sand wieder entfernt werden könnte. Diesem Vorschlag stimmte der Gemeinderat mehrheitlich zu. Das heißt: Der Grillplatz wird geschlossen, der Spielplatz bleibt öffentlich zugänglich und ein neues Verbotsschild wird aufgestellt. Das letzte Wort ist aber nicht gesprochen. Laut Bürgermeister Zäpernick sieht der Forst im Grillplatz ein Mittel zur Steuerung, damit nicht wild Feuer entfacht wird. Zäpernick stellte Gespräche mit Forst und Polizei in Aussicht.