von sk

Eine 30 Jahre alte Frau fuhr am Mittwoch gegen 8.10 Uhr mit ihrem VW Touran in Richtung Willaringen, als ihr in einer Kurve eine hellblaue Limousine entgegenkam. Diese soll über der Mittellinie gewesen sein, weshalb es dann zum Streifvorgang der beiden Außenspiegel kam. Ohne sich weiter darum zu kümmern, fuhr der Fahrer der Limousine weiter. Am VW wurde der Spiegel zerstört, der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinter der Limousine sollen sich weitere Fahrzeuge befunden haben. Möglicherweise können diese Insassen weitere Angaben zum Flüchtigen machen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761/ 934-0) bittet um Kontaktaufnahme.