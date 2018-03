Rickenbach Musikverein Willaringen verwöhnt Publikum beim Jahreskonzert

Der Musikverein Willaringen hat bei seinem Jahreskonzert aufgetrumpft. Die Akteure boten Lieder für jeden Geschmack.

Willaringen – Viele Vergleiche wurden schon bemüht, um die Ausdrucksmöglichkeiten eines Orchesters zu beschreiben. Beim Jahreskonzert des Musikvereins Alpenblick Willaringen am Samstag wählte Ansagerin Simone Wolf ein besonders schmackhaftes Bild, nämlich eine Packung „Merci“-Schokolade, um anzudeuten, dass alle Vorlieben auf ihre Kosten kamen. Und die Aktiven unter Leitung von Hubert Ücker lösten dieses Versprechen ein.

Das Orchester konnte nicht nur mit einer ganzen Reihe von Solo-Einlagen aufwarten, sondern überzeugte auch durch sein versiertes Zusammenspiel, sehr zur Zufriedenheit der Gäste in der Gemeindehalle. Die Ehre des ersten Auftritts gebührte dem Zöglingsorchester unter Leitung von Gisela Klein. Die sieben Kinder stellten sich vor, sagten ihr Programm selbst an und brachten „Pomp and Circumstance“ und „Hully Gully“ samt Zugabe zu Gehör.

Die Aktiven hatten ein neues, gleichwohl traditionelles Eingangsstück ausgewählt: „Sympatria“ des österreichischen Komponisten Thomas Asanger erwies sich als gekonnte Komposition dank des harmonischen Zusammenklangs von strahlend-hellen und dunklen Farben, diverser Tempi und dekorativer Holzbläser- und Flötengirlanden. Das Orchester konnte sich durch saubere Intonation und präzises Zusammenspiel beweisen.

Aus dem Musical „Songs of the Wizz“ waren lyrische, jazzig angehauchte sowie rasante Ausschnitte im Rock- und Pop-Stil zu hören. Eine Besonderheit war die „Bohemian Rhapsody“ von Freddie Mercury als Doppelquartett für Posaunen. Diese Aufführung war möglich, weil das Posaunenregister sehr gut besetzt ist, und zwar mit Angehörigen verschiedener Musikergenerationen von „ganz, ganz jung über ganz jung bis zu, nun ja, jung“, so Simone Wolf. Die Musiker trugen das Werk konzentriert und klangschön vor.

Da wollten Trompeten und Flügelhörner nicht nachstehen und bildeten eine Solistengruppe, die in den „Träumenden Trompeten“ von Max Marthaler die traditionelleren Vorlieben bedienten. In Eric Whitacres „Wiegenlied für eine Robbe“ übernahm Chiara Eckert, Studentin in Trossingen, den Solopart am E-Piano und traf zusammen mit dem dezent zurückhaltend agierenden Orchester den richtigen romantisch-träumerischen Ton.

Wie man mitreißendes Temperament mit hoher Präzision kombiniert, wurde in James Barnes „Alvamar Ouvertüre“ deutlich, wo bis zu drei Themen gleichzeitig erklangen, die in der sauberen Interpretation durch die Kapelle auch tatsächlich herauszuhören waren.

Nach der Pause setzten die Musiker das Programm mit Christoph Walters Orchesterfassung der Hymne „Londonderry Air“ fort. Es folgte eine Hommage an die Neue Deutsche Welle sowie ein Potpourri mit Udo-Jürgens-Klassikern. Dass auch das traditionelle Blasmusikrepertoire heute noch gepflegt wird, zeigte sich anhand von Kurt Gäbles 2016 geschriebener „Heublumen-Polka“.

Der Vorsitzende Holger Albiez wollte zum Abschluss seine Dankesworte an die Helfer richten, hatte aber seine Liste „verlegt“. Da war es gut, dass ein schreibmaschinengeübter „Beamter“ namens Bernd Vogt bereitstand und zur Musik von „Typewriter“ den Text in die Tasten hämmerte. Zwei weitere Zugaben rundeten das Konzert ab.