Rickenbach Musikverein Bergalingen stellt seinen Spielbetrieb vorläufig ein

Dem Musikverein Bergalingen fehlt es an aktiven Musikern. Deshalb stellt der Verein seinen Spieltrieb ein – vorerst vorläufig. Denn die Verantwortlichen hoffen, dass es nach ein Durstrecke wieder weitergeht.

Bergalingen – Bereits seit einiger Zeit hat der Musikverein Bergalingen mit einer sinkenden Zahl von aktiven Musikern zu kämpfen. Nun fiel die Entscheidung, den musikalischen Betrieb vorerst einzustellen. In einem Pressegespräch informierten Marina Altermatt, Mareike Fehrenbach und Bernd Jägle, die den Verein gemeinsam leiten, über die Situation und die Überlegungen für die Zukunft.

Bereits in vergangenen Jahr begann die Situation prekär zu werden. Aufgrund der geringen Anzahl an aktiven Musikern konnten im Sommer lediglich noch zwei Auftritte bewältigt und das Jahreskonzert im November nur dank einiger Gastmusiker auf die Beine gestellt werden. Inzwischen stehen bloß noch 19 Musiker zur Verfügung, zu wenig, um spielfähig zu sein. Daher hatte man beschlossen, den Spielbetrieb vorerst einzustellen. Auch die Veranstaltungen des Musikvereins im Ort – Kinderfasnacht, Fasnachtsball, 1. Mai, Dorfhock und Weihnachtszauber – können angesichts der dünnen Personaldecke nicht mehr durchgeführt werden, was im Ort sehr bedauert wird. Behauptungen, im Verein sei es zu Querelen gekommen oder Dirigent Jens Maier habe den Taktstock niedergelegt, verwies Jägle energisch ins Reich der Phantasie.

Und wie geht es nun weiter? Natürlich haben die Musiker die Hoffnung, das es nach einer Durststrecke weitergehen kann. Schließlich stand man vor etwa zehn Jahren vor einer ähnlichen Situation und konnte nach der Werbung einiger neuer Musiker weitermachen. Dirigent Maier würde seinen Musikern auch weiterhin zur Verfügung stehen. Was die Jugendausbildung über die Bläserjugend Hotzenwald betrifft, wird diese zumindest bis zum Schuljahrsende fortgesetzt. Und man will den jungen Musikern, die gerne weitermachen wollen, den weiteren Weg ebnen.

Was die nähere Zukunft des Verein betrifft, ist man mit Hochdruck dabei, Ideen zu sammeln, die Musiker treffen sich in regelmäßigen Abständen, um über die Möglichkeiten zu beraten. Musikalische Projekte wie etwa das Musizieren im Quartett oder einer Combo mit Gesang wurden ebenso ins Gespräch gebracht wie eine Kooperation mit einem anderen Verein. Zwei der Vereine, die ebenso wie Passivmitlgieder, Eltern der Zöglinge und Gemeindeverwaltung vorab über die Situation informiert wurden, haben den Bergalinger Musikern bereits die Teilnahme an ihren Proben angeboten. Eine weitere Idee ist, sich auf die Ausrichtung kultureller Veranstaltungen im Ort zu konzentrieren.

Aber im Vordergund steht natürlich die Hoffnung auf eine musikalische Zukunft. „Wir werden nichts unversucht lassen“, sagte Jägle. Neue Musiker sind herzlich willkommen, Interessenten können sich bei jedem Mitglied oder Bernd Jägle (Telefon 0160/94 84 31 27 oder bernd@jaegle.de) melden.

Der Musikverein

Der Musikverein Bergalingen wurde 1985 gegründet und ist damit der jüngste Musikverein in der Region. Der Verein wurde als "Bergalinger Brass Band 85" gegründet und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem traditionellen Musikverein.