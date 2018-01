Rickenbach Musikverein Alpenblick Willaringen steht gut da

Die Dirigentensuche prägt das Vorjahr des Musikvereins Alpenblick Willaringen, nachdem Isolde Goldmann nach 21 Jahren die Leitung der Jugendkapelle abgegeben hatte. Fündig wird Verein mit Gisela Klein in den eigenen Reihen.

Willaringen – Das vergangene Jahr war für den Musikverein Alpenblick Willaringen geprägt durch die Suche nach einem neuen Dirigenten für die Jugendkapelle. Mit Ausbildungsleiterin Gisela Klein wurde man in den eigenen Reihen fündig, das erste Herbstkonzert wurde zu einem Erfolg. Kaum Änderungen gibt es im Vorstand, einzig Ines Albiez ist als Schriftführerin der Jugendkapelle neu im Team, die anderen Vorstandsmitglieder um den Vorsitzenden Holger Albiez wurden in der Hauptversammlung am Freitag im Amt bestätigt.

Nachdem Isolde Goldmann nach 21 Jahren die Leitung der Jugendkapelle abgegeben hatte, machte man sich mit Hochdruck auf die Suche nach einer Nachfolgelösung und fand mit Gisela Klein eine neue Orchesterleiterin. Das erste Herbstkonzert unter Leitung der neuen Dirigentin, das man gemeinsam mit dem Jugendorchester Oberhof-Hänner gestaltete, wurde zu einem vollen Erfolg, nicht einmal alle Zuhörer fanden in der Willaringer Gemeindehalle einen Sitzplatz.

Für die Musiker des Aktivorchesters war das Jahreskonzert einer der Höhepunkte in 2017. Trotz des guten Besuches der Konzerts gilt es künftig, noch mehr Zuhörer zu gewinnen, sagte der Vorsitzende Holger Albiez. Beim Bezirkskonzert in Murg, bei dem 14 Vereine aus der Region gemeinsam musizierten, stellte der Willaringer Verein die meisten Musiker.

Darüber hinaus war man unter anderem bei einem Kurkonzert in Höchenschwand, beim Brückenfest in Bad Säckingen und beim Laubenfest in Wehr zu hören. Als großer Erfolg erwies sich auch im vergangenen Jahr wieder das Weihnachtstheater am zweiten Weihnachtsfeiertag.

In diesem Jahr werden das Jahreskonzert am 17. März und das Dorffest vom 2. bis 4. Juni im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen, auch an Weihnachten wird man wieder Theater spielen. Sehr zufrieden mit seinen Musikern zeigte sich Dirigent Hubert Ücker. Er lobte die, wie er sagte, gute Mannschaft und freute sich über den Nachwuchs. Aber: Auch ein Dirgent ist nicht wunschlos. Ückers Anliegen ist es, Musiktheorie, Gehör und Gefühl noch besser unter einen Hut zu bringen. „Ohne Gefühl ist Musikmachen sinnlos.“ Nur eine Änderung gibt im Vorstandteam zu verzeichnen: Ines Albiez übernahm das Amt der Schriftührerin der Jugendkapelle von Katharina Bächle.

Die anderen Vorstandsmitglieder um den Vorsitzenden Holger Albiez wurden im Amt bestätigt. Für 15 Jahre aktives Musizieren wurde Monika Ücker mit der Ehrennadel des Vereins in Bronze ausgezeichnet. Gemeinderat Timo Häßle erklärte, die „super Arbeit“, die im Verein geleistet werde, mache die Gemeinde stolz. Und der Abteilungskommandant der Willaringer Wehr, Philipp Montsko, ergänzte, ohne den Musivkerein wäre die Altgemeinde Willaringen nicht das, was sie sei.

Der Verein

Der Musikverein Alpenblick Willaringen wurde 1921 gegründet. Im gehören derzeit 67 Aktive über 16 Jahre und 29 Aktive unter 16 Jahren an.

Vorstand: Holger Albiez (Vorsitzender), Wilfried Werner (stellvertretender Vorsitzender), Julia Lütte (Schriftführerin), Martina Keller (Protokollbuchführerin), Barbara Brandl (Kassierin), Tatjana Käser (stellvertretende Kassiererin), Thomas Bächle, Bernd Vogt (Beisitzer), Lina Waßmer (Jugendvertreterin), Ines Albiez (Schiftführerin Jugendkapelle).