Rickenbach Musiker und Wetter heizen beim Willaringer Dorffest kräftig ein

Das Willaringer Dorffest entpuppt sich erneut als Besuchermagnet. Die aus der Freiwilligen Feuerwehr Willaringen und dem Musikverein Willaringen bestehende Festgemeinschaft hatte einmal mehr alles getan, um eine großartige Veranstaltung zu organisieren.

Ehre, wem Ehre gebührt: Bernd Hottinger, zum dritten Mal Vorsitzender des Willaringer Festausschusses, durfte am Samstagabend des Freibierfass anstechen. Nicht etwa, weil Honoratioren wie Bürgermeister oder dessen Stellvertreter urlaubsbedingt abwesend waren, sondern ganz einfach, weil Hottinger es verdient hatte. Denn hinter dem 19. Willaringer Dorffest bei der Gemeindehalle steckte viel Aufwand und Vorbereitung, deren Fäden bei ihm zusammenkamen.

Tolles Fest

„Wir haben es geschafft, ein tolles Fest bei schönstem Festwetter auf die Beine zu stellen“, freute sich denn auch Holger Albiez Sekunden vor dem Fassanstich. Den Bernd Hottinger sauber erledigte: ein, zwei Schläge, und das Bier floss in den erstbesten Krug.

30 Liter waren auszuschenken, und wer etwas davon haben wollte, musste sich in die Schlange stellen. Derweil brummte in der so genannten „Willaringer Spezialitäten Ecke“ lange, bevor die Party richtig stieg, der Laden. Das 18-köpfige Team um die Willaringer Gemeinderätin Martina Lütte kam das ganze Wochenende über ins Schwitzen. Kein Wunder, denn wer wollte sich schon Schnitzel mit Rahmsauce, seit 1982 das kulinarische Aushängeschild des Willaringer Dorffests, entgehen lassen. Neu war, dass sich die Kaffee- und Kuchenstube in den Räumen der Gemeindehalle befand.

Viel Musik

An den ersten beiden Tagen lag viel Musik über dem Fest. Den Auftakt machte am vergangenen Samstag die Formation „Ob8Blech“ aus dem Kreis Sigmaringen. Die Jungs hatten vor allem Böhmische Blasmusik im Gepäck. Danach ging die Blasmusikparty mit dem Schwarzwald-Quintett weiter. Getreu dem Motto „Party, Power, Alpenrock“ war im Festzelt der Bär los. 600 Karten waren im Vorverkauf über den Tisch gegangen, am Samstagabend kamen noch etliche Kurzentschlossene dazu. Volles Haus also in Willaringen.

Auch am Sonntag war Musik Trumpf. Das Frühschoppenkonzert gestaltete die Musikkapelle Fürstenberg, am Nachmittag spielten die Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg, die Stadtmusik Wehr, die Trachtenkapelle Häusern und der Musikverein Rheinheim auf, während nebenan der zweite Willaringer Naturparkmarkt zum Bummeln einlud. An den Verkaufsständen gab es vor allem Erzeugnisse aus der Region inklusive handwerkliche Vorführungen zu sehen.

Am Montag, 4. Juni, geht das Dorffest in die heiße Schlussphase. Um 16 Uhr beginnt der Handwerker- und Bürokratenhock mit der Jugendkapelle Willaringen und der zweiten Hotzenwälder Meisterschaft im Bierkasten-Horizontal-Stapeln. Später treten die Trachtenkapelle Altenschwand und die „Schwarzwald-Buam“ auf.