von Werner Probst

Weithin bekannt als Posthalter, Briefträger, Gemeinderat, Stiftungs- und Pfarrgemeinderat ist Peter Ücker. Aber auch als Sänger im Rickenbacher Männerchor, Musikant in einer Tanzkapelle, Mitglied der Feuerwehr und im Musikverein war er mit von der Partie. Er feiert am heutigen Samstag in guter geistiger Frische seinen 85. Geburtstag.

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten des Jubilars haben in seinem Leben eine prägende Rolle. So gehörte er 14 Jahre lang dem Rickenbacher Gemeinderat an und war von 1948 an in der Willaringer Feuerwehr aktiv. Als 16-Jähriger begann er, im Musikverein Alpenblick Willaringen Trompete zu spielen und war Mitglied in der Theatergruppe. Vielfach hatte er dabei auch eine Hauptrolle. Schon in den Kinderjahren erlernte er das Harmonikaspiel und war so vielfach Mitgestalter von Hochzeitsfeiern, Gartenfesten und Fasnachtsveranstaltungen.

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“, dieser Wahlspruch prägte den Jubilar in seinem Leben. So liebte er die geselligen Stunden, auch nach den Proben. Bereits 1956 wurde er aktives Mitglied im Gesangverein Hotzenwald in Rickenbach. Im zweiten Tenor ließ er seine Stimme erklingen, er gehörte auch mehr als zehn Jahre zusätzlich der Chorgemeinschaft Hottingen-Hänner an und fungierte auch vier Jahre als deren stellvertretender Vorsitzender. Im Rickenbacher Chor war er fünf Jahre dessen Vorsitzender. In seine Amtszeit fiel auch die Feier des 50-jährigen Bestehens des Gesangvereins.

Peter Ücker ist ein Willaringer Urgestein. Er besuchte die Volksschule und anschließend die Baumwartschule. Schon als Kind musste er viel in der elterlichen Land- und Forstwirtschaft mithelfen. In der Winterszeit war er viel mit dem Schneiden von Bäumen in Wehr beschäftigt, ehe er in Willaringen die Posthalterstelle übernahm.

Im Jahr 1960 heiratete er Mathilde Frommherz, die drei Kinder auf die Welt brachte. Als seine Ehefrau Mathilde die Posthalterstelle übernahm, ging Peter Ücker in den Zustelldienst. Noch gut erinnert sich der Jubilar an die Zeit, als er sich öfters durch hohen Schnee durchkämpfen musste, um die Post zuzustellen. 1994 ging er in den Ruhestand. Ein Jahr später übergab er dann die Landwirtschaft einem Sohn.

Schöne Erinnerungen

In den schönen Erinnerungen des Jubilars findet sich auch ein zweitägiger Besuch des Männerchores in Rüdesheim. So gehört auch das Lied „Rüdesheimer Wein“ zu seinen Lieblingsliedern. Langeweile kennt Peter Ücker nicht. Er liest viel, genießt noch gerne ein Bier und freut sich immer darauf, wenn er am Sonntag zum Frühschoppen in das „Lasserstüble“ gehen kann.

Zum heutigen Geburtstag werden neben seiner Ehefrau und den drei Kindern mit Partnern auch vier Enkel und zwei Urenkel gratulieren, deren guten Wünschen sich sicherlich auch viele seiner Freunde und Weggefährten anschließen werden.