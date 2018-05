Rickenbach Motorradfahrer macht Fahrfehler und stürzt

In einer Rechtskurve zwischen Rickenbach und Bergalingen kommt der Motorradfahrer vermutlich wegen eines Fahrfehlers zu Fall und schleudert nach links in die Wiese. Der 26-Jährige verletzte sich schwer.

Mit schweren Verletzungen wurde am Dienstag ein 34 Jahre alter Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Er war gegen 12 Uhr laut Polizeibericht auf der Landstraße zwischen Rickenbach und Bergalingen als einziger Verkehrsteilnehmer unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er in einer Rechtskurve zu Fall und schleuderte nach links in eine Wiese.

Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, war aber ansprechbar. Der Rettungsdienst versorgte ihn an der Unfallstelle. An seiner Maschine, einer Honda, wurde ein Schaden von 2000 Euro verursacht. Dritte wurden nicht geschädigt.