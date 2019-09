von Hans-Jürgen Sackmann

Selten gab es so ein friedliches Turnier im Boulodróme in Bergalingen, ohne jeglichen Eingriff des Schiedsrichters. Beim trinationalen Teilnehmerfeld aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland kam ein Hauch von Stimmung auf – als spielte man an der Côte d'Azur.

Start Nummer eins: Die Lokalmatadoren Michael Schapals und Leif Nylund mussten sich aber am Schluss mit dem siebten Platz zufriedengeben. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Das Wetter meinte es gut mit den Hotzebouler und bei fast hochsommerlichen Temperaturen fand am vergangenen Sonntag der dritte Wälder-Cup im Boulodróme in Bergalingen statt. 52 Spieler hatten sich an diesem Sonntag eingefunden, um gemeinsam ihrer Leidenschaft, dem Boulen, nachzugehen. Auch neun Frauen waren im Teilnehmerfeld vertreten.

Sechs Stunden um den Sieg gekämpft (von links): Charly Bayerle überreichte dem Siegerteam aus Basel mit Martin Binetti und Tubeec Moussaden den Wälder-Cup. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Beim Boule-Spiel wird die ungefähr 700 Gramm schwere Kugel auf das hölzernen Cochonnet, dem sogenannten „Schweinchen“ (Zielkugel) geworfen. Geworfen wird aus einem 30 bis 50 Zentimeter großen Kreis. Nachdem der erste Spieler geworfen hat, versucht der Gegner entweder seine Kugel besser, also noch näher an das Schweinchen zu legen oder die gegnerische Kugel durch eine Schießbewegung wegzustoßen. Wer zuerst 13 Punkte zusammen hat, der hat gewonnen.

Ein friedliches Turnier: fand am Sonntag im Boulodróme in Bergalingen statt, ohne jeglichen Eingriff des Schiedsrichters. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Gespielt wurde im „Mêlée à la doublette“ Modus, das bedeutet, zwei Spieler bildeten eine Mannschaft. Den Boule-Spielern geht es nicht so sehr um das Gewinnen, sondern um das Zusammensein. Die Bewegung an der frischen Luft, das gesellige Miteinander von netten Menschen aller Altersklassen und Spielniveaus, Teamgeist, die Pflege der Gemeinschaft und Geselligkeit, ein Hauch von französischem Flair.

Nach etwa sechs Stunden endete der freundschaftliche Wettkampf und Turnierleiter Charly Bayerle gab die Siegerteams bekannt. Der Wälder-Cup ging dieses Jahr an das Basler Team mit Martin Binetti und Tubeec Moussa, vor der Schopfheimer Mannschaft mit Manni Rogge und Jürgen Laule.

Platz drei errangen Heinz Senn und Carlo Kobel vom Partnerverein aus Erlinsbach bei Aarau. Die Lokalmatadoren Michael Schapals und Leif Nylund trugen zwar die Startnummer eins, mussten sich aber mit dem siebten Platz zufriedengeben. Die Startprämie wurde komplett unter den ersten zehn Plätzen aufgeteilt und der Rest des Feldes durfte jeweils einen schönen Sachpreis mit nach Hause nehmen.

Info: Der Verein „Hotzenbouler Bergalingen„ war vier Jahre eine Abteilung des FC Bergalingen. Seit dem 22. Mai 2018 sind sie ein eigener eingetragener Verein.