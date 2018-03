Rickenbach Luftsportgemeinschaft Hotzenwald liegt mit 1250 Stunden im weltweiten Ranking (1500) auf Rang 54

Die Luftsportgemeinschaft investiert 2018 in den Hangar und die Fliegerklause. Mit 1250 Stunden liegt Verein im weltweiten Ranking (1500) auf Rang 54.

Hütten (sha) Ein spannendes Jahr liegt hinter der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH): Von der Änderung der Geländezulassung als Sonderlandeplatz über den Ausbau des Dachgeschosses der Fliegerklause bis hin zu fliegerischen Höchstleistungen hatten die Vereinsmitglieder bei der Hauptversammlung am Freitag interessantes zu berichten.

Mit dem Status Sonderlandeplatz, der für den Flugplatz Hüttener seit Anfang August 2017 gilt, ändert sich für den Flugbetrieb erst einmal nichts, erklärt Pressesprecherin Ramona Riesterer. Von den motorisierten Flugzeugen dürfen weiterhin nur jene in Hütten landen, die bisher schon eine Erlaubnis hatten. Denn der Sonderlandeplatz-Status PPR (Prior Permission Required) gilt ausschließlich für HEMS (Helicopter Emergency Medical Services). Ob es zu einer dauerhaften Stationierung eines Notfall-Helikopters kommt, ist also noch ungewiss, so Riesterer in ihrem Rückblick.

Mit 1300 Arbeitsstunden waren die LGH-Mitglieder 2017 fleißig gewesen: Rund 500 Stunden entfielen auf die Wartung der Flugzeuge und 700 Stunden auf den Ausbau des Dachgeschosses der Fliegerklause. Die Räume wurden pünktlich zum ausgebuchten 54. Internationalen Hotzenwald-Segelflug-Wettbewerb im Juni fertiggestellt. Für den diesjährigen Wettbewerb laufen bereits die Anmeldungen. Nur noch wenige freie Restplätze lassen auf ein vollbesetztes Feld in der Pfingstwoche 2018 hoffen.

Der Flugbetrieb an sich lief 2017 auf Hochtouren: So kamen die Mitglieder auf 1250 Stunden Segelflug und knapp 2600 Windenstarts, meist für Ausbildungszwecke. Im Streckenflug-Ranking liegt die LGH von weltweit 1500 Segelflugvereinen auf Rang 54, in Deutschland auf Rang 49 und in Baden-Württemberg auf Rang 12. Den größten Erfolg strich Pascal Kaiser mit seiner Qualifizierung für die Deutsche Juniorenmeisterschaft 2018 ein. Die Mitglieder haben zudem Wanderflüge durch Deutschland, nach Ungarn, in die französische Provence und in Südafrika durchgeführt. Zum starken Betrieb hat auch ein zweiwöchiges Fluglager des Aeroclubs Koblenz in Hütten beigetragen.

Acht Flugschüler legten 2017 ihre theoretische Prüfung ab, sie werden 2018 voraussichtlich ihre Lizenz erwerben. Die Ausbildung unterstützen künftig zwei weitere Fluglehrer: Anna Weniger, neues Mitglied im Verein, und Johannes Michalski, der gerade die Ausbildung zum Fluglehrer absolviert.

2018 stehen einige Investitionen an: So muss am Hangar ein Sturmschaden behoben werden und die Fliegerklause soll eine neue Heizung erhalten. In den kommenden Jahren wird die LGH auch einen leiseren Motorschlepper anschaffen, erklärt Ramona Riesterer. Für die Biodiversität möchte man sich hier noch konkreter engagieren: So wird auf Initiative von Geschäftsleiter Georg Liehr eine Insektenweide entlang der Auffahrt entstehen.

Zum neuen Ehrenmitglied wurde Karl Enggist geehrt. Er trat dem Verein 1964 bei und hatte die LGH in den vergangenen 54 Jahren tatkräftig unterstützt, unter anderem als langjähriger Wettbewerbsleiter und Schlepppilot. Für 25 Jahre im Verein wurde Hahnfried Hesselbarth geehrt. Der erfahrene Flieger und Fluglehrer trat 1993 bei.