Rickenbach Lasterfahrer verursacht Unfall und lässt verletzten Biker liegen

Einen Unfall verursacht und danach die Flucht ergriffen hat ein Lastwagenfahrer in Rickenbach. Er brachte einen Motorradfahrer zu Fall, der dabei Verletzungen erlitt. Doch statt zu helfen, machte sich der Brummifahrer aus dem Staub. Er kam jedoch nicht weit.

Rickenbach – Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Dienstag zur Mittagszeit bei einem Sturz in der Hauptstraße in Rickenbach Verletzungen zugezogen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer war laut Mitteilung der Polizei in einer Rechtskurve zu weit nach links geraten, weshalb der entgegenkommende Motorradfahrer bremsen und ausweichen musste. Dabei kam er zu Fall. Der Lastwagenfahrer hielt nach dem Unfall kurz an und schaute sich um, fuhr dann allerdings weiter, so die Polizei weiter. Zeugen konnten eine genaue Beschreibung des Autotransporters abgeben, weshalb dieser in Görwihl von einer Polizeistreife festgestellt werden konnte. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt, außerdem wurde eine Kaution bei dem nicht in Deutschland wohnenden Beschuldigten erhoben. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Daran dürfte ein Schaden in Höhe von 2500 Euro entstanden sein.