Rickenbach Landfrauen aus Bergalingen bereichern Dorfgemeinschaft

Die Bergalinger Landfrauen zeigen sich vielseitig aktiv und erhalten für ihre engagierte Arbeit viel Lob.

Ohne den Landfrauenverein wäre die Dorfgemeinschaft von Bergalingen ein Stück ärmer – dies wurde in der Hauptversammlung des fast 30 Mitglieder zählenden Vereins anhand von Gruß- und Dankesworten deutlich. Zu der Versammlung im Bürgersaal kamen als Vertreter der Gemeinde und des FC Bergalingen der Gemeinderat Manfred Eckert sowie weitere Vereinsvertreter des Dorfes. Zu Gast war am Wochenende auch die Bezirksvorsitzende des Landfrauenverbands Freiburg, Doris Mutter. Lob vom Gemeindevertreter gab es vor allem für die jährliche Mithilfe bei der Pflege von Dorfplatzanlagen. Jeweils drei Frauen des Vereins übernehmen jeden Monat die Pflegearbeiten am Brunnen- und Kinderspielplatz beim ehemaligen Schulhaus sowie am Dorfplatz rund um ein altes Wegkreuz.

Dabei achteten die Frauen so gut auf eine ökologisch wertvolle Gestaltung von Grünflächen, dass sie dafür im vergangenen Jahr mit einem Preis der Aktion „Blühende Landschaften“ ausgezeichnet wurden. Traditionell betreffen Aktivitäten auch Bildungsaufgaben und dazu zählt im neuen Vereinsjahr ein Filmvortrag im Oktober zu dem Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“. Wie dazu die stellvertretende Bezirksvorsitzende und Schriftführerin des Bergalinger Vereins, Liselotte Schleicher, informierte, wird im Bürgersaal ein vom Landkreis zur Verfügung gestellter Film gezeigt, wozu die Öffentlichkeit eingeladen ist. Zudem sollen Gemeinderäte vom Hotzenwald gezielt zur Veranstaltung eingeladen werden mit der Zielsetzung, dass in Zukunft mehr Frauen Interesse an einer Mitarbeit in den Kommunalparlamenten der drei Waldgemeinden zeigen.

Vom FC Bergalingen hob Präsident Manfred Eckert hervor, wie sehr die Landfrauenhilfe bei der letztjährigen 40-Jahr-Feier des Clubs in allen Gastronomiebereichen geschätzt wurde. Als Schriftführer der örtlichen Feuerwehr sprach Tobias Vogt Dankesworte für die gute Zusammenarbeit aus, die in diesem Jahr mit der bereits zugesagten Hilfe bei den anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten fortgesetzt wird. Vom Vorstandsteam des Musikvereins Bergalingen war Bernd Jägle gekommen, der sich unter anderem dafür bedankte, dass die Landfrauen in diesem Jahr erstmals die Organisation des früher vom Musikverein übernommenen Fasnachtsballs für den Narrensamen übernommen hat.

Abgerundet wurde die Reihe der Grußworte von Nadine Burgert, die für die „Schinzeguggi“-Gruppe die Landfrauenarbeit würdigte. Mit Dankesworten der Vorsitzenden Vroni Schleicher endete die harmonisch gestaltete Hauptversammlung.

Zur Gründung des Landfrauenvereins gibt es keine genauen Aufzeichnungen. Berichte von älteren Mitgliedern deuten aber darauf, dass die Aktivitäten vor etwa 60 Jahren begannen. Heutige Vorsitzende ist die Landwirtin Veronika Schleicher.