In kaum einer Gemeinde hat die Kommunalwahl so viele Veränderungen mit sich gebracht wie in Rickenbach. Nicht nur wird eine Reihe verdienter Ratsmitglieder auf eigenen Wunsch nicht mehr dabei sein. Künftig wird mit WiR sogar eine neue Fraktion am Ratstisch Platz nehmen – und das mit gleich drei Räten.

Ihr Erfolg geht auf Kosten der Freien Wähler und CDU. Zwar sind zwei der drei WiR-Gemeinderäte beileibe keine Unbekannten auf dem Parkett der Rickenbacher Kommunalpolitik. Dennoch wird die neue Fraktion sicher schon allein deshalb für frischen Wind sorgen, weil sie sich beweisen muss.

Frischer Wind dürfte aber auch dadurch in den Gemeinderat kommen, dass vier neue Gesichter im Gemeinderat vertreten sein werden. Drei davon haben von den Wählern mit Ergebnissen von deutlich über 1000 Stimmen einen deutlichen Vertrauensvorschuss erhalten.

Das dürfte vor allem für die Grünen als Achtungserfolg gewertet werden, die mit zwei neuen Köpfen ihre beiden Sitze halten konnten. Man darf jedenfalls gespannt sein, wie sich all die Veränderungen in der Praxis auswirken werden.