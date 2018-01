Rickenbach Kerzendiebe

Wie jetzt erst bekannt wurde, ist der Weihnachtsschmuck vom Christbaum auf dem Dorfplatz in Rickenbach verschwunden. Die Kinder der Villa Wirbelwind hatten die 20 großen Holzkerzen als schönen Blickfang für den Baum gefertigt. Mehr zum Vergehen im folgenden Bericht.

Weihnachten ist zwar schon länger vorbei, bewegt aber immer noch die Gemüter. Zumindest diejenigen der Damen, Jungen und Mädchen vom Kindergarten Villa Wirbelwind in Willaringen. Denn sie haben einen Verlust zu beklagen, der so schwerwiegend ist, dass er in der Rickenbacher Rundschau bekannt gemacht worden ist. Es ist nämlich der Weihnachtsschmuck vom Christbaum verschwunden. Der Sachverhalt in den Worten vom Team der Villa Wirbelwind: „Der große Christbaum auf dem Dorfplatz in Rickenbach wird jedes Jahr von den Kindergärten geschmückt. Die Kinder der Villa Wirbelwind haben in diesem Jahr in ihrer Holzwerkstatt Kerzen ausgesägt, bemalt und lackiert und dann beim Christbaumschmücken aufgehängt. Die circa 20 Zentimeter großen roten Holzkerzen waren ein schöner Blickfang am Baum. Leider sind Anfang Januar alle unsere Holzkerzen vom Baum verschwunden. Das ist sehr schade, denn wir haben uns viel Arbeit gemacht und wollten die Kerzen natürlich auch im nächsten Jahr wieder aufhängen. Wenn jemand weiß, wo unsere Holzkerzen sind, kann er sie uns gerne zurückbringen zur Villa Wirbelwind. Bitte einfach vor die Tür legen, dann können wir auch im kommenden Jahr den Christbaum wieder damit schmücken.“ Ob es mit dem Zurückbringen geklappt hat, ist nicht bekannt. Es müssten die Kerzendiebe ein Herz haben, das man ihnen eigentlich nicht zutraut. Klar ist nur so viel: Es wird wieder Weihnachten geben und es wird wieder ein Christbaum geschmückt. Dann sollte aber bedacht werden, den Schmuck nicht zum Greifen nah aufzuhängen. Manchmal ist höher einfach besser. Weil, wer etwas klauen will, was mindestens zweieinhalb Meter über dem Boden hängt, eine Leiter herbeiziehen muss. Und das ist nicht unbedingt unauffällig.

