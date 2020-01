von Sk

Eine junge Autofahrerin hat sich am Mittwoch, 29. Januar, mit ihrem Auto überschlagen, nachdem sie zuvor ins Rutschen geraten war. So geht es aus einer Meldung der Polizei hervor. Die 19-Jährige war demnach gegen 12.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der L 152 unterwegs. Bei der Abfahrt zum Ortsteil Bergalingen traf sie auf eine schneeglatte Fahrbahn. Dadurch geriet der Wagen der Fahranfängerin ins Rutschen. Das Auto kam von der Straße ab und stieß gegen eine Böschung. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und kam ohne Verletzungen davon. Weil in ersten Meldungen von zwei Verletzten die Rede war, rückten sowohl zwei Rettungswagen als auch die Feuerwehr zur Unfallstelle an der L 152 aus. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.