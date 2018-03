Rickenbach Jugendrotkreuz Rickenbach sucht drigend Mitstreiter

Die acht Mitglieder des Jugendrotkreuz Rickenbacher haben 2017 insgesamt 804 Einsatzstunden absolviert. Für ihre Aufgaben wünscht sich der Rot-Kreuz-Nachwuchs Unterstützung in Form von neuen Mitgliedern.

Rickenbach (hak) Mehr Mitglieder wünscht sich die Ortsjugendleitung des Jugendortkreuzes Rickenbach. Derzeit hat die Ortsgruppe nur acht Mitglieder. Davon sind vier Führungskräfte.

Die Ortsjugendleiter Florian Sprinzl und Hazal Baysal berichteten in der Ortsversammlung über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. In 31 Gruppenstunden wurden die Erste-Hilfe-Kenntnisse vertieft und mit Spielen die Gemeinschaft gestärkt. Daneben stand die Mithilfe beim Blutspenden, beim Seniorennachmittag, die Teilnahme an einem Zeltlager mit verschiedenen Workshops, ein Grillfest und vor allem die Mithilfe beim 50-jährigen Bestehen des DRK Rickenbach an. Zudem nahmen die Mitglieder an der Schauübung und der Herbstabschlussprobe des DRK und der Feuerwehr als Mimen teil und unterstützen bei der Versorgung der "Verletzten". Insgesamt kamen beim Jugendrotkreuz 802 Stunden zusammen.

Johannes Schneider, stellvertretender Vorsitzender des DRK Rickenbach, dankte vor allem für die Hilfe beim Seniorennachmittag und beim Blutspenden. Er lobte den Einsatz: "Ihr seid ein sehr reger Haufen. Eine tolle Gruppe. Wir sind froh, dass es euch gibt." Die Mitglieder erteilten dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Die Wahlen, die im Dreijahres-Turnus anstanden, leitete Johannes Schneider. Die Ortsjugendleiter Hazal Baysal und Florian Sprinzl wurden in ihren Ämtern bestätigt, sie übernehmen die Leitung als gleichberechtigtes Team. Für den Ortsausschuss wählten die Mitglieder Jasmin Blum und Karl-Günther Schuller. Als Delegierte werden Nathalie Stoll und Pernilla Titz das Jugendrotkreuz Rickenbach vertreten.

Jugendwart Benjamin Vogt von der Feuerwehr Rickenbach bedankte sich im Namen der Feuerwehr für die geleistete Arbeit, insbesondere die Teilnahme bei der Schauübung. Gerne würde er die Zusammenarbeit noch etwas ausbauen. Dazu hatte er bereits ein Ass im Ärmel – er stellte eine Anfrage zur Übernahme einer Erste-Hilfe-Station bei der Kreisveranstaltung Spiel-Sport-Feuerwehr, die dieses Jahr im September in Rickenbach stattfindet.

Die Jungretter

Das Jugendrotkreuz Rickenbach wurde vor 50 Jahren gegründet. Der Verein hat derzeit acht Mitglieder, davon sind sieben weiblich. Vier Mitglieder sind Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren, hinzukommen vier volljährige Führungskräfte. Das Jugendrotkreuz Rickenbach steht unter der gemeinschaftlichen Leitung von Hazal Baysal (Telefon 07765/ 918 67 26) und Florian Sprinzl (Telefon 07761/951 53 oder 0151/64 70 47 31). Kontakt auch per E-Mail (JRK_Rickenbach@web.de) möglich.