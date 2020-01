Vom Friedhof kann man halten, was man will. Aber dreierlei ist sicher: Es braucht ihn, er muss gepflegt und gelegentlich neu ausgerichtet werden. Denn die Menschen, die das Diesseits verlassen, werden nicht weniger, ebenso die Ansprüche ihrer Angehörigen auf einen würdevollen letzten Ort der Ruhe.

Immer wieder neue Gespräche nötig

Das sind sich auch die Rickenbacher Verwaltung, zuständig für das örtliche Friedhofswesen, sowie der Gemeinderat bewusst. Weshalb diese immer wieder Gespräche führen, wie es um den Friedhof steht und was getan werden muss, damit er bleibt, was er ist oder noch schöner und besser oder, weil es moderner tönt, innovativer wird.

Am Dienstag nächste Woche geht es in der Sitzung des Rickenbacher Gemeinderates um genau dieses: um neue und innovative Bestattungsformen. Dafür gibt es steigende Nachfragen, aber weil auf dem Rickenbacher Friedhof in den drei Urnenwänden nur noch zwei Urnennischen frei sind, besteht dringender Handlungsbedarf.

Urnenerdgrabsystem - ein System mit vielen Einsatzmöglichkeiten

Die Lösung könnte ein Urnenerdgrabsystem, von Friedhofsexperten als „System mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten“ geschätzt, bilden. Es ist nahezu pflegefrei, sodass der Bauhof locker mit dem Rasenmäher drüber rattern kann, und sieht ansprechend aus. Voraussetzung ist eine freie Grünfläche, vielleicht um einen Baum herum, in die hinein eine bestimmte Anzahl Röhren für die Urnen gesetzt werden.

An deren Oberflächen können zwecks Orientierung Grabstättensiegel aus massivem Bronzeguss mit Namen sowie Symbolen angebracht werden. Und damit keiner auf dumme Ideen kommt, ist das Ganze – das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen – diebstahlhemmend konstruiert.

Langfinger gibt es imer

Es ist heute eben nicht alles nur schöner, besser, cooler. Langfinger sterben nie aus, Friedhof hin oder her. Ihre Vorgehensweise ist in der Regel so einfach wie praktisch. Zum Klauen benötigen sie nur zwei Hände, einen Schraubenzieher, ein Hebeleisen und unter Umständen eine Tasche, damit nicht grad jeder sieht, was sie mitlaufen lassen. Innovativ ist das zwar nicht wirklich, aber immer noch so wirksam wie vor 100 Jahren.

