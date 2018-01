Rickenbach Innenumbau im Rathaus bald abgeschlosssen

Die Umbauarbeiten am Rathaus in Rickenbach sind so gut wie abgeschlossen, die Arztpraxis Boettcher und Höller öffnet am 5. Februar für Patienten. Nur die Umleitung Richtung Ortskern bleibt noch bestehen, da die Arbeiten am Parkdeck witterungsabhängig sind.

Die Arztpraxen Boettcher und Höller in Herrischried und in Willaringen stehen kurz vor ihrem Umzug nach Rickenbach. Ab Montag, 22. Januar, sind die beiden Praxen in Herrischried und Willaringen geschlossen. Am 5. Februar öffnet für Patienten dann die neue Arztpraxis in den Räumlichkeiten über dem Rathaus in Rickenbach in der Hauptstraße 7. Erreichbar ist die neue Praxis in Rickenbach dann unter der Telefonnummer 07765/910 01.

Die Umbauarbeiten im Rickenbacher Rathaus kommen voran. Die Räumlichkeiten im Obergeschoss des Rathauses sind in ein bis zwei Wochen bezugsfertig, erklärt Hauptamtsleiter Markus Wagner, und damit auch die Arztpraxis. Der Umbau des Obergeschosses befindet sich derzeit in der Endphase, so Wagner: Es werden die Böden verlegt, die Türen eingebaut und sanitäre Anlagen installiert.

Mit Eröffnung der neuen Arztpraxis wird auch der im November eingebaute Aufzug in Betrieb gehen. Allerdings ist der Rathausumbau dann noch nicht komplett abgeschlossen. Auch in diesem Jahr sind noch etliche Arbeiten zu erledigen: Unter anderem erfolgt noch die Fassadensanierung, zudem wird der Eingang mit einer Rampe barrierefrei gestaltet. Wenn die Arztpraxis im Februar eröffnet, ist vorerst nur innerhalb des Gebäudes eine Barrierefreiheit gegeben.

Auch die Umleitung beim Rathaus in Richtung Ortskern wird noch länger anhalten, erklärt Markus Wagner, da die Fertigstellung des Parkdecks witterungsabhängig ist. Nur wenn eine längere Zeitspanne die Temperaturen im Plus-Bereich liegen, könne die letzte Asphaltschicht aufgetragen werden. Das bedeutet: Sowohl die Umleitung als auch die beschränkten Parkmöglichkeiten am Rathaus können sich also noch bis März oder länger hinziehen, so der Hauptamtsleiter.

Der Rathausumbau ist für Rickenbach ein Großprojekt und nicht ganz billig. Die Kosten für den Umbau des Rathauses sind über mehrere Jahre im Haushalt der Gemeinde Rickenbach verteilt. So hat der Umbau der Verwaltungsräumlichkeiten im Erd- und Untergeschoss bereits im Jahr 2016 begonnen. Im Haushaltsplan 2016 waren dafür 680 000 Euro veranschlagt worden. Rund die Hälfte davon wurde 2016 verbaut, der Rest wurde in das Jahr 2017 übertragen. Im letzten Haushaltsjahr 2017 sind dann auch die weiteren großen Umbauten im Rathaus angegangen worden. Insgesamt hat der Gemeinderat dafür eine runde Million Euro an Ausgaben bewilligt. 220 000 Euro sind im Haushalt für den Aufzug mit neuer Treppe eingeplant, 230 000 Euro für die Sanierung der Wohnungen im Obergeschoss; 150 000 Euro für die Arztpraxis. Das macht in Summe 600 000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für das Parkdeck mit 30 Stellplätzen in der Höhe von 370 000 Euro, die ebenso bereits im Etat des vergangenen Jahres eingeplant waren. Das macht rund eine Million Euro.