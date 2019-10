von Gerd Leutenecker

Die Herbstschauübung der Feuerwehr Rickenbach hat Tradition. Auch am Samstag galt es, ein kniffeliges Szenario vor den Augen zahlreicher Zuschauer zu lösen. Dieses Mal in Bergalingen.

Tobias Ücker kommentiert

Alle Abteilungen der Rickenbacher Feuerwehr waren im Einsatz. Zusätzlich war die Drehleiter samt Mannschaft aus Wehr mit eingebunden. Kommandant Tobias Ücker kommentierte das Geschehen für die Zuschauer.

Viele Zuschauer verfolgten die Herbstschauübung der Feuerwehr Rickenbach in Bergalingen. | Bild: Gerd Leutenecker

Die Kreisstraße 6539 war vorsorglich gesperrt worden. Die Bekämpfung eines angenommenen Brandes in einem Nebengebäude eines Anwesens an der Straße Im Dorf sollte allen Einsatzkräften genügend Raum bieten. Kommandant Tobias Ücker informierte die Zuschauer fortlaufend über das Geschehen am Einsatzort. Das Mikrofon an seiner Uniform war mit einer Lautsprecheranlage verbunden, so dass jeder Gast immer auf dem aktuellen Stand war.

Sirene heult noch immer

Schon die Alarmierungskette bei der Feuerwehr war von Interesse. Punkt 16 Uhr heulte die Sirene in Bergalingen. „das ist weiterhin nötig, aber nicht mehr die Regel“, bestätigte Bürgermeister Dietmar Zäpernick. Die Leitstelle der Feuerwehr in Landkreis Waldshut habe nach der Brandmeldung erst einmal das Kommando übernommen.

Bei der Herbstschauübung der Feuerwehr Rickenbach waren alle Abteilung, die Kameraden aus Wehr mit der Drehleiter und Sanitäter des DRK-Ortsvereins Rickenbach im Einsatz. | Bild: Gerd Leutenecker

Ücker erklärte den Besuchern, wie ein Anrufer wichtige Hinweise geben kann. Die Höhe des brennenden Gebäudes beispielsweise, schließe bei der Alarmierung automatisch die Anforderung einer Drehleiter mit ein. Die ersten Maßnahmen an der Unglücksstelle obliegt stets jenen Einsatzkräften, die als erste vor Ort sind.

Willaringer waren am schnellsten

Dieses Mal waren die Willaringer nach sieben Minuten als Erste am Geschehen. Ganz im Rahmen der gesetzlichen Hilfsfrist waren nach und nach alle Abteilungen am Einsatzort eingetroffen. Auch die Rettungskräfte des DRK-Ortsvereins Rickenbach waren bei der Übung mit eingespannt.

Um die einzelnen Gruppenführer zu fordern, hatte die Einsatzleitung normale Zeitverzögerung bei der Planung in die Übung mit eingebaut. Nach der raschen Lageerkundung stand die Einsatzkette. Über zwei Ebenen wurde das Feuer angegriffen. Zwei Verletzte mussten zusätzlich geborgen werden.

Die starke Rauchentwicklung in der Werkstatt machte sowohl den Einsatz des Atemschutztrupps, also auch der Wärmebildkamera nötig. Und da gab es ernüchternde Kommentare bei den Zuschauern. „Den Qualm überlebt niemand in der Zeit“, beschrieb recht realistisch eine Mutter ihrem Kind. Tobias Ücker beobachtete das Szenario mit Argusaugen.

Einmal mehr vom Können seiner Floriansjünger überzeugt, verhehlte Ücker nicht, dass nicht jeder Einsatz in der Realität glimpflich von statten gehe. Die Rickenbacher Schauübung zeige aber dennoch stets die gute Kompetenz in seiner Truppe.